Trofeo Mariperman, due giornate di vele nel golfo per la 33esima edizione

Golfo dei Poeti - Quest'anno il Trofeo Mariperman scenderà in acqua in forma ridotta, ma le prospettive per il futuro sono quelle di una crescita continua. L'emergenza sanitaria, soprattutto nel territorio spezzino, sconsiglia lo svolgimento di grandi eventi che richiamino grandi quantità di persone, mentre l'auspicio espresso dal prefetto Maria Luisa Inversini, quello di vedere la manifestazione crescere sino a "diventare come la Barcolana per Trieste" suona come un traguardo da centrare nel medio-lungo periodo.



Il Trofeo è organizzato dal Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare (CSSN) con il contributo del Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia.

L’edizione 2020 si terrà il 26 e il 27 settembre nel Golfo della Spezia con il sostegno delle Istituzioni territoriali: Regione Liguria, Comuni della Spezia, Lerici e Porto Venere, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, oltre che il Comando Marittimo Nord, i Centri di Ricerca e le realtà industriali.

Il Golfo dei Poeti si conferma ancora Golfo della Scienza ed esprime, attraverso le sedi di Enea, Cnr, Ingv, Cssn della Marina militare, Cmre, Polo universitario marconi e Dltm, eccellenze di livello internazionale nell’ambito del know-how tecnico-scientifico legato all’ambiente marino.



La manifestazione avrà luogo in forma ridotta, a causa dell’emergenza sanitaria in atto, ma ugualmente significativa ed abbraccerà, con gli eventi velici sabato 26 e domenica 27 dedicati alle Vele d’Epoca, Vele moderne stazzate e Veleggiata per i neofiti, tutto il Golfo della Spezia, che quest'anno è rimasto orfano di un'altra sentitissima festa del mare come il Palio.

Domenica 27 settembre, tutte le imbarcazioni si raduneranno nella zona antistante la passeggiata Morin alla Spezia per la partenza delle Regate e veleggiate, proprio dove l’8 agosto 1877 si svolse la prima regata velica italiana.



Un patrimonio di conoscenze, tradizioni e studi propri della dimensione marittima, in grado di incrementare la blu economy anche attraverso la divulgazione scientifica verso i giovani e di consolidare lo sviluppo del tessuto economico accrescendo i legami tra ricerca, innovazione, cultura, sport e territorio.



Programma



Sabato 26 settembre

Regate



Domenica 27 settembre

Regate e Veleggiata con partenza ed arrivo dalle acque antistanti Molo Italia

ore 18 - Premiazioni in modalità telematica



Tutte le attività saranno svolte nel rispetto delle norme emanate per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19