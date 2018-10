Torna il Triathlon di Lerici

La selezione vedrà uscire gli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo del 2020.

Golfo dei Poeti - Conto alla rovescia per la nuova tappa del Triathlon di Lerici. Sabato 6 ottobre avrà luogo la seconda edizione dei campionati italiani di Triathlon Olimpico Elite e Under 23 mentre domenica 7 la staffetta 2+2 team relay, organizzate dall'associazione Spezia Triathlon con il patrocinio del Comune di Lerici. La gara di sabato, che vedrà 150 atleti disputarsi la vittoria, prenderà il via alle 10.30 dalla spiaggia del Lido, da cui partirà un unico giro di 1500 metri che si svolgerà nello specchio d'acqua antistante la spiaggia. Da lì gli atleti si dirigeranno verso la passerella d'uscita della frazione natatoria posizionata sul lungomare, all'altezza del bar “Il Pontile”. Da lì prenderà il via la frazione ciclistica: 4 giri da 10 chilometri ciascuno, per un totale di 40 km. Usciti dalla zona cambio, posizionata in Rotonda Vassallo, i partecipanti percorreranno il lungomare in direzione S.Terenzo, imboccando via Garibaldi per salire in località Pozzuolo e da qui procedere lungo la vecchia strada militare in un continuo saliscendi tra le località dei Pianelloni, Tre Strade, Solaro e Pugliola. Da qui scenderanno fino alla rotonda del Guercio per imboccare la galleria che conduce al parcheggio La Vallata e percorrere la seconda galleria fino a Lerici. Poi via della Repubblica, in discesa su via Petriccioli per arrivare all’interno della zona cambio.



La sezione corsa si svolgerà in quattro giri, per un totale di 10 chilometri. Previsti tre passaggi all’interno della zona di transizione mentre, al quarto giro, si procederà su Calata Mazzini per circa 200 mt, fino all’arrivo in piazza Garibaldi.

Nella giornata di domenica si svolgerà invece la staffetta 2+2 team relay, che coinvolgerà 80 atleti: La frazione natatoria consisterà in un unico giro di 300 metri nello specchio acqueo antistante il lungomare lericino, con partenza da Rotonda Vassallo. La frazione ciclistica si svolgerà su due giri da 4 km, per un totale di 8 km. Usciti dalla zona cambio si percorrerà in salita via Gerini fino alla rotonda che precede la prima galleria che porta fuori dal centro di Lerici, in direzione del parcheggio "La Vallata". Si procederà fino a incrociare la provinciale e imboccare la seconda galleria del Guercio. Terminati i 300 metri del tunnel si svolterà fino a Bellavista dove iniziare la discesa su via Matteotti e via Petriccioli, per rientrare verso la zona cambio transitando su via Roma.



La frazione dedicata alla corsa sarà invece costituita da un unico giro di 1500 metri, con partenza da Rotonda Vassallo fino alla Venere Azzurra e ritorno. "Il Triathlon di Lerici torna con la sua seconda fase, riservata alle selezioni degli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo del 2020 – commenta il consigliere delegato allo Sport Massimo Carnasciali -. Siamo onorati di ospitare nuovamente gare di tale rilevanza, che portano ogni anno nel nostro territorio atleti di rilievo internazionale. Un grande esempio di come impegno, disciplina e sacrificio possano condurre a importanti risultati e grandi soddisfazioni. Perché lo sport e anche, anzi soprattutto, questo". "Dopo il successo dello scorso anno la Federazione Italiana Triathlon ci ha chiesto di replicare l'appuntamento, integrandolo con la formula della staffetta 2+2 dalla quale usciranno gli atleti più forti che parteciperanno alle olimpiadi di Tokyo – aggiunge David Pascotto, Presidente dell’Associazione Dilettantistica Spezia Triathlon -. Una formula nuova che prevede un percorso, seppur breve, di grande spettacolarità. Ringraziamo come di consueto istituzioni e volontari per il loro aiuto e supporto nell'organizzazione dell'evento e la comunità lericina per la rinnovata ospitalità".



Nelle due giornate la sosta e la viabilità subiranno le seguenti modifiche. Sabato 6 ottobre sarà interdetto il traffico veicolare dalle ore 10 alle ore 13,00 e dalle 14,30 alle 17,30, sulle seguenti vie Lungomare tra Lerici e San Terenzo, da Rotonda Vassallo fino a Piazza Brusacà Via Garibaldi, Via Bagnara, Via Pozzuolo, loc. Piannelloni, Via Militare, la Sp28 Barcola – Montemarcello (tra Rotonda Pugliola e Rotonda Guercio), Svincolo Primacina, Largo Sardegna, Via della Repubblica, Via Matteotti (tra Pubblica Assistenza e Chiesa di San Francesco), Via Petriccioli e Via Roma.

Domenica 7 ottobre sarà interdetto il traffico veicolare dalle 10 alle 13 sulle seguenti vie: Via Gerini, Largo Sardegna, Svincolo Primacina, la Sp28 Barcola – Montemarcello (tra Rotonda Pugliola e Rotonda Guercio) e incrocio Bellavista, Via Matteotti, Via Petriccioli, Via Roma, Lungomare tra Rotonda Vassallo e Hotel Venere Azzurra. Si precisa che nella giornata di domenica 7, l'accesso a Tellaro sarà interdetto dalle 10,30 alle 13. Nella giornata di sabato, per raggiungere Sarzana, il traffico in uscita da Tellaro sarà deviato su Montemarcello. Sosta: nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 ottobre, sarà interdetta la sosta sul Lungomare, in Piazza Ghidoni e nella parte superiore, lato monte, del Parcheggio “La Vallata”.