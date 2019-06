Tennis Spezia, bene gli over nel tennis e le ragazze nel nuoto

Golfo dei Poeti - Quasi al “final eight” di categoria la squadra “Over 50” maschile del Circolo Tennis Spezia. Impresa infatti in casa del Tennis Club Scandicci, provincia di Firenze, da parte del sodalizio “veterano” di San Venerio…con squadra composta da: Raffaello Putti, Paolo Poggianti, Stefano Cipollini e Fabrizio Sanguinetti. Il Cts ha avuto la meglio in due partite. Adesso, domenica prossima 23/6 lo spareggio con il Tc Saronno, provincia di Varese; che s’è imposto sulla Stampa Torino, si giocherà a S. Venerio con avvio alle ore 10, per accedere alle finali nazionali appunto ad 8 squadre.

Nella stessa giornata peraltro, sempre sui campi “sanveneresi”, di scena pure la squadra spezzina di Serie D2 “uomini” contro il Tennis Club Levanto: si comincia alle 9.

Gioia nel frattempo al club spezzino per la vittoria della propria atleta Alice Colombo, classe 2008, nella sezione femminile della manifestazione in acque libere “Palmaria Island” (in sostanza un giro attorno all’isola) di 100 metri stile libero di nuoto.