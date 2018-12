Sveva Costa tra le migliori under 15 italiane della pallanuoto

La spezzina vola a Barcellona per allenarsi insieme alle pari età spagnole

Golfo dei Poeti - Sarà Sveva Costa a rappresentare l’ ASD Venere Azzurra nella neo costituita nazionale italiana Under 15. Convocata dal tecnico federale Giacomo Grassi per un common training a Barcellona con le pari etá della nazionale spagnola. Diciotto le ragazze convocate per il 26 al centro federale di Ostia da dove partiranno per Barcellona per rientrare il 30. "Siamo orgogliosi della nostra atleta alla quale facciamo i complimenti e un grosso in bocca al lupo per la nuova esaltante esperienza con la calottina azzurra. Forza Sveva siamo tutti con te consapevoli che saprai farti valere".



Marta Carpaneto e Johanna Olinda Rayner (Bogliasco Bene), Grace Marussi e Rebecca Apollonio (Pallanuoto Trieste), Greta Corinne Bovo (AN Brescia), Aurora Longo (Torre del Grifo), Vittoria Costigliolo (Rapallo Pallanuoto), Sveva Costa (CSI Venere Azzurra), Ginevra Cavallini (RN Florentia), Paola Di Maria (Acquachiara ATI 2000), Anita Radaelli (Como Nuoto), Mariam Marchetti e Vittoria Sbruzzi (CSS Verona), Livia Boldrini (Roma Vis Nova), Lavinia Papi (SIS Roma), Sara Monaco (Volturno SC), Morena Leone ed Helga Maria Santapaola (L'Ekipe Orizzonte). Completa lo staff l'assistente tecnico Elena Gigli.