Sabato la 'Piscina naturale', Mangia Trekking indossa gli scarponcini

Sabato 24 Agosto 2019 una nuova iniziativa di Trekking & Swimming la manifestazione all’insegna del camminare e nuotare ideata dall’associazione Mangia Trekking per celebrare la tradizionale Piscina Naturale nel canale di Porto Venere.

Organizzata dal Comune di Porto Venere, dal Parco Regionale Naturale di Porto Venere in collaborazione con l’associazione Mangia Trekking, la manifestazione, a metà tra lo “sportivo” ed il “turistico-ambientale” si propone quale opportunità in più per far vivere e conoscere lo stupendo territorio del Parco Naturale. Si tratta di un evento che avviene nell’ambito di un importante progetto denominato Parchi di Mare e d’Appennino. Per le sue caratteristiche l’iniziativa viene sostenuta dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, e da importanti aziende nazionali dei settori dell’alpinismo - escursionismo (AKU CAMP e LIZARD). I partecipanti partiranno per l’escursione dalla baia del Terrizzo alle ore 10.15 e dopo aver effettuato il periplo dell’isola con bagno di mare alla Baia del Pozzale, alle ore 15.00 si ritroveranno Baia “Carlo Alberto” per la mitica traversata dalla Palmaria a Porto Venere con ritorno. Attività gratuita. Si effettua con favorevoli condizioni meteo. Per partecipare Preno & Info 347 1507899