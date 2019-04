Ripulito il sentiero che da Romito porta alla Farfalla dorata

Golfo dei Poeti - Stamattina si è svolto Take Care of Your Trails, evento internazionale in cui le associazioni locali si prendono cura dei proprio sentieri. E anche in Lerici Bike ha risposto presente. Una trentina di partecipanti, tra cui il sette volte campione italiano di motocross Alex Lupino, hanno sistemato e pulito uno dei sentieri più particolari, nonché uno dei meno conosciuti: un percorso che inizia a Romito e sale alla Farfalla dorata dei Monti di San Lorenzo passando per il B&B Oca Nera.