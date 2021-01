Primo test in pista per il lericino Luca Franceschini

Golfo dei Poeti - Si é svolto nella cornice dell’autodromo Riccardo Paletti di Varano il primo test in pista per il pilota debuttante Luca Franceschini,33 anni, lericino, in passato campione regionale di kickboxing si é riconvertito alle gare automobilistiche per dare sfogo alla sua passione dei motori. Subito tempi eccellenti per il pilota che é stato seguito dal preparatore spezzino Omar Racing e gode del pieno supporto della sua compagna Viki. Il debutto in gara é previsto al mese di maggio, covid permettendo.