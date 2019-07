Pre-palio alla Venere, la Lega Navale ringrazia equipaggi e amministratori

Golfo dei Poeti - Domenica scorsa si è svolta la nona gara pre palio, la prima in casa della Venere Azzurra dopo l’annessione della borgata marinara nel gruppo canottaggio della Lega Navale di Lerici. Un impegno importante per la Lega Navale, portato avanti con l’obiettivo di preservare una realtà storica del territorio che insegna a tutti, ma soprattutto alle giovani generazioni, sportività e rispetto per il mare, con la volontà di dare il massimo affinché la borgata possa competere al meglio e migliorarsi. “Vorrei ringraziare gli equipaggi, per le emozioni che ci hanno regalato, i dirigenti e tutto lo staff della borgata della Venere Azzurra, per l’impegno e il cuore messo nella gara. Il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti, gli assessori del Comune di Lerici, in particolare l’assessore al turismo Luisa Nardone, l’assessore ai lavori pubblici Marco Russo e l’assessore alle politiche educative Laura Toracca, per essere sempre presenti. Davide Mengacci e Cini, sua moglie, eccellente regista televisiva, per aver reso la premiazione della gara un evento superiore ad ogni aspettativa. Gli ospiti del parterre, amici e soci della Lega Navale per la loro disponibilità.”



Sottolinea Maurizio Moglia presidente della Lega Navale di Lerici. “Un ringraziamento particolare va a Marcello Andolina, Ernesto Brondi, Bruno Menegatti, Clayton Norcross e Massimo Vescovo che assieme alle Istituzioni si sono resi parte attiva e partecipe della premiazione. Un grande grazie anche al service audio Luca Tedeschi di Sounds Good, a Francesco Callipo per aver girato le immagini che rimarranno sempre a ricordo di questo evento, a Roberta Domicoli e tutto lo staff della Lega Navale per il consueto impegno e disponibilità nell’organizzazione degli eventi e al ristorante La Griglia, di S. Terenzo per aver contribuito a rendere questa giornata speciale nel ricordo delle antiche tradizioni anche gastronomiche del territorio”.