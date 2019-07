Pattinaggio, la campioncina De Cicco premiata a Lerici

Golfo dei Poeti - Emmanuela De Cicco, neocampionessa italiana di pattinaggio artistico, è stata premiata in Comune a Lerici per i suoi straordinari risultati. Un curriculum già ricco di vittorie a soli 14 anni. Campionessa provinciale, campionessa regionale e lo scorso fine settimana, come detto, è diventata campionessa italiana. Risultati ottenuti anche grazie al lavoro della maestra Piera Avena della scuola di pattinaggio Hockey Sarzana.

"Alla neo campionessa vanno i nostri complimenti e un enorme in bocca al lupo per una splendida e divertente carriera", il commento di Max Carnasciali, consigliere delegato allo Sport, che ha consegnato il riconoscimento alla giovane atleta.