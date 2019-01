Pallanuoto, esordio con vittoria per le ragazze del Lerici

Sotto di uno a metà gara, le padrone di casa alla fine hanno avuto la meglio su Cagliari.

Golfo dei Poeti - Si è disputata oggi la prima giornata del campionato di pallanuoto femminile di serie A2, che ha visto le ragazze del Lerici Sport portare a casa i primi 3 punti contro il Promogest Cagliari. “Vittoria importantissima - commenta l’allenatrice e giocatrice Sara Vivaldi- sono molto contenta delle ragazze e di come abbiamo affrontato la partita.” Un match che ha visto le lericine vincere con una grande prova di carattere. A segno Vivaldi (3), Di Guglielmo (2), Marcuzzi (2). Da segnalare un’ottima prestazione dell’estremo difensore Di Guglielmo, protagonista, oltre che con 2 goal, con diverse palle recuperate in difesa.

“Continuiamo a lavorare perché la strada é lunga e in salita per noi. La partita di oggi dimostra che oltre alla preparazione è necessario mettere in campo determinazione, lucidità e cuore”, dichiarano le atlete.



Di seguito i parziali: 1^ tempo 2-2, 2^ tempo 2-3, 3^ tempo 1-0, 4^ tempo 2-1.

Formazione del Lerici: Raffo, Marcuzzi, Malacalza, Ferrari, De Salsi, Di Guglielmo, Vivaldi, Pezzini, Fioriti, Stradella, Portunato, Culli e Gianstefani. In panchina il secondo allenatore Marco Rolla e il dirigente- giocatrice Bertonati. Domenica 20 Lerici in trasferta a Como.