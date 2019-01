Pallanuoto: Venere Azzurra e un 21-0 che non lascia dubbi

Golfo dei Poeti - R.N.IMPERIA - VENERE AZZURRA 0-21

(0-4; 0-6; 0-4; 0-7)



IMPERIA - Repola, Rosta, Ruma, Platania cap., Cappello, Cerrina, Giribaldi, Carrara, Iazzetta, Veneziano, Carra, Reitano, Della Valle, Gerbore, Pollano. All.: Fratoni

VENERE AZZURRA - Caso cap., Costa 4, Butta 1, Piscino 3, Giacchè, Vanelo 4, Gnetti 3, Aliotta, Ioime 1, Cerliani 4, Arlotta 1. All.: Bassani

Note: uscita per limite di falli Platania (I) nel quarto tempo, Sup.Num.: Imperia 0/6; V.Azzurra 3/5



Passeggiata di salute per le under15 della Venere Azzurra in quel di Imperia. Le lericine confermano di potersi giocare il primato del girone con Bogliasco, l'altra compagine che si staglia rispetto al valore medio del girone. Pensare che la Rari Nantes arrivava al match di ieri dopo tre vittorie di fila.