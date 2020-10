Ogni anno un evento Special Olympics in ricordo di Nadia Pistone

Golfo dei Poeti - Anffas Onlus La Spezia, a nome della presidente Paola Monchieri, del consiglio direttivo, di tutti i ragazzi e le loro famiglie, ringrazia Alessandro e Francesca Cananzi e il Lerici Nuoto Master per l’iniziativa di raccolta fondi in memoria di Nadia Pistone svoltasi con la nuotata a Tellaro, in cui tutti i partecipanti hanno aderito con un contributo personale. Il ringraziamento si estende alll’Unione Sportiva Tellaro Borgata Marinara G. Battistelli, al Lerici Sport, ai Master del Lerici Sport, al Circolo di Valdellora, a tutte le persone care alla Pistone.



"Qualcuno dice che esista una ragione per ogni cosa - osservano da Anffas -. Anche alla morte c’è una ragione. E anche all’amore perduto. Se la morte ce lo porta via rimane sempre un amore. Assume una forma diversa, nient’altro. Non puoi vedere la persona sorridere, non la puoi vedere impegnata nella sua quotidianità, non la puoi vedere mentre accarezza o si arrabbia con i suoi figli, non la puoi vedere mentre ti tiene la mano. Ma quando questi sensi si indeboliscono, un altro si rafforza. La memoria. Essa diviene nostra compagna. Siamo noi ad alimentarla, siamo noi a serbarla, siamo noi a danzarci insieme. La vita deve avere un termine, l’amore no. Nadia noi non l’abbiamo conosciuta e proprio perché vogliamo che il ricordo di questa giovane donna permanga fortemente assieme a suo marito Alessandro è stato deciso di organizzare una volta all’anno un evento Special Olympics. Una manifestazione che possa far vivere il ricordo di chi si è sempre prodigata nell’educazione dei propri figli con una sensibilità particolare verso lo sport che ha sempre fatto parte della sua famiglia. Non sappiamo ancora quando la potremo organizzare per l’emergenza Covid, ma sarà una priorità della nostra associazione ricordare Nadia attraverso questo evento, per il quale grazie alla raccolta fondi abbiamo messo assieme 2.400 euro".