Notturna di Sant'Erasmo, quasi trecento podisti sotto le stelle

Golfo dei Poeti - Venerdi sera si è svolta a Lerici la gara podistica competitiva di circa 10 km chiamata Notturna di Sant'Erasmo organizzata dall'asd Golfo dei Poeti. La gara ha avuto una grande partecipazione

Quasi 300 gli agonisti più 90 partecipanti nelle cat giovanili. Un successo fantastico che ha portato tra agonisti e famiglie più di 500 persone sul lungomare, che hanno condiviso una serata di sport e allegria. Primo atleta è stato Andrea Alberti dell'alta Toscana col tempo di 37'3" Prima atleta Margherita Cibei dell'asd golfo dei poeti. Gli atleti sono stati premiati con prodotti locali.

A chiudere la corsa competitiva sono stati i giovani atleti in bibi dello Spezia Triathlon.



Fantastica serata nel golfo di La Spezia, il coach Roberto Vitaloni con i suoi gioielli, sbancano la Stranotturna di Sant'Erasmo, Margherita Cibei l'atleta di casa al rientro alle gare, e Alberti Andrea che serve un poker d'assi in 15 giorni, Trofeo Ballerini, Ciamptada Aullese, Lago del sole e Stranotturna, atleta in crescendo di forma.

Ore 20,30 circa 300 atleti sotto l'arco gonfiabile di “Sportlife Castelnuovo magra” per la partenza, circa 10250 metri, percorso modificato in extremis per un problema di viabilità, allungato di circa 800 metri rispetto alla distanza programmata. Pronti via gli atleti si sono lanciati sulla promenade del Golfo di Lerici, bellissima serata calda con un tramonto maestoso che faceva da padrone sulla gara.

Circa 2000 metri e la corsa prende subito una piega a favore dell'atleta Massese dell'atletica (Alta Toscana) Andrea Alberti, che consapevole di avere nelle gambe un'ottima forma allungava sul gruppo ed al passaggio a metà percorso aveva buon vantaggio su Fernando Coltro (Runners Valbossa Azzate) poi il Blues della (Pro Avis Castelnuovo) Riccardo Alvano, Mimmo Marino (Gp Parco Alpi Apuane), Eid Elsayed (Atletica Lunezia), Fabrizio Calevro (Golfo dei poeti), Lino Zano (Spezia Marathon dlf), sul compagno Mario Viola, sul compagno di Carlo Guido e l’ inossidabile Franco Bartelloni (Stracarrara) via via tutti gli altri con 13^ assoluta la prima donna Margherita Cibei (Golfo dei poeti).

Saliscendi senza nessuna variazione fino al falsopiano degli ultimi km. Per tornare a Lerici, dove Alberti proseguiva la sua fuga indisturbato ma con un occhio alle sue spalle perché a buon ritmo stava rientrando Riccardo Alvano, ma all'arrivo Alberti 37’03” manteneva 7 secondi sul rivale, poker servito per il ragazzo di massa 15 giorni di dominio assoluto, ottima la progressione di Alvano che forse è partito un attimo in ritardo , per il terzo posto Fernando Coltro 37’14” manteneva la posizione, davanti a Mimmo Marino 37’48” , Eid Elsayed 38’11”, la coppia Lino Zano 38’52”, Mario Viola 38’56”, Marco Rossi 39’18” (Podistica Arona), Carlo Di Guido 39’28”, che perdeva una posizione e Franco Bartelloni 39’33”.

Margherita Cibei 40’18” manteneva la sua leadership fino al traguardo, dietro l'atleta della (Galla Pontedera) Isabella Pellegrini 45’10” che come regalo di compleanno conquistava il secondo posto assoluto con una gara accorta ma sempre all'attacco, dietro la portacolori dello Spezia Marathon dlf Giada Brizzi 46’22”, poi Veronica Verrengia 47’16” (Strafossone), Monica Arcangeli 47’42” (Pro Avis Castelnuovo magra), Deborah Bonati 48’28” (Golfo dei poeti), Cristina De Rocco 48’44” (Pro Avis), Maria Pagani 49’49”, Francesca Tesconi 50’13” (Gp Parco Alpi Apuane).

90 piccoli atleti si sono dati battaglia nell’ anello lungo il litorale, tutti premiati e divertiti con tuffo finale nel mare limpido con un tramonto da meraviglia.

Nella categoria “A” 1° Nicolò Codeluppi (Asd Corrilunigiana), 2° Marco Sambataro, 3° Lorenzo Cocchi (Spezia Triathlon); in cat. “B1” 1° Francesco Nocerino (Spezia Marathon), 2° Leonardo Migliozzi (Spezia Triathlon), 3° Leonardo Marchetti (Afaph);

in cat. “B2” 1° Thomas Lombardi (Only Sport), 2° Matteo Russo; in cat. “M” 1^ Luna Sabatelli (Spezia Triathlon), 2^ Sabrina Nucera (Atl. Spezia), 3^ Sabrina Odven (Atl. Spezia); in cat. “N1” 1^ Vittoria Cocchi (Spezia Triathlon), 2^ Stella Pastina (Atl. Lunezia), 3^ Francesca Gibelli (Atl. Spezia).

Archiviata la Stranotturna, domenica prossima 21 luglio “Corsa di Marmo” con partenza alle ore 9,00 dalla Cave di Fantiscritti, invece giovedì 25 luglio alle ore 20,45 Stranotturna del vino a Fivizzano, per concludere il mese di luglio con domenica 28 alle ore 17,30 a Casola Lunigiana.