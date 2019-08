Nicolas Locori è pronto, domani inizia l'avventura che lo porterà sul Monte Bianco

Golfo dei Poeti - Ore 5 del mattino. Con ancora sopra la testa il cielo buio della notte inizia domani mattina la sfida del 37enne lericino Nicolas Locori che partirà da Portovenere per raggiungere il Monte Bianco. "From Zero to Monte Bianco", si chiama così l'impresa che Nicolas ha tutta l'intenzione di regalarsi in uno spettacolare alternarsi di diverse discipline sportive. Lui che nella vita di tutti i giorni è consulente hairstylist”, partirà dal mare di Porto Venere e innanzitutto si cimenterà negli otto chilometri di nuoto che lo porteranno nella sua Lerici. Da qui costume nello zaino e 420 km in bici fino a Courmayeur. "Una volta arrivato al cospetto del Bianco non salirò in vetta ma ci girerò intorno, correndo per 150/170 km. Per poter lasciare un ricordo alle persone che amo e in particolare per mia figlia, ho creato un team di ragazzi, tra cui un videomaker eccellente, che mi seguirà. Spero di completare il percorso in 80 ore, meteo permettendo” - spiegava in un'intervista di qualche settimana fa. Qui la mappa dei suoi spostamenti