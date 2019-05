Muzzerunning, sesta edizione per la ripida sgambata della Forza e Coraggio

Appuntamento domenica 9 giugno.

Golfo dei Poeti - Domenica 9 giugno sesta edizione della manifestazione 'Muzzerunning - Memorial Caterina Buila', organizzata dalla ASD Forza e Coraggio con il patrocinio del Comune di Porto Venere; si divide in corsa podistica competitiva di 7.2km e marcia ludico motoria di 6km su percorso in salita misto asfalto/sterrato, si va da 0 a 326mt s.l.m. con una pendenza media del 5,5% . La partenza è fissata per le ore 10.00 (per la marcia è consentito partire tra le 9.30 e le 10.00) presso la sede sociale della Forza e Coraggio e l'arrivo è al Forte del Muzzerone.

Costo: 10€ gara competitiva con pacco gara/maglia tecnica – 3€ marcia ludico motoria con medaglia ricordo, le iscrizioni terminano il giorno della gara alle 9.30.

Punto di ristoro con acqua al bivio Muzzerone – Castellana e rinfresco all’arrivo al Forte del Muzzerone con premiazioni: 1°2°3° classificato Assoluto; prime 3 classificate cat. Femminile; primi 3 class. Over 50; primi 3 class. Under 30; primi 3 class. residenti M e F comune Porto Venere; primi 5 gruppi più numerosi; Atleti M e F più giovani.

Parcheggio gratuito all’interno del Campo Sportivo per chi è iscritto alla gara

Spogliatoi con doccia maschi e femmine presso Campo Sportivo R.Ricci

Spogliatoio con deposito borse presso palestra della sede sociale

Possibilità di riconsegna borsa all’arrivo al forte del Muzzerone

Possibilità di rientro in paese con navetta (o sentiero del Parco)

Partners: Comune di Porto Venere, Polizia Municipale, PA Croce Bianca Le Grazie, Squadra volontari AIB Protezione Civile, Ente Parco Naturale Regionale Porto Venere, Comitato di coordinamento Marce non competitive della Spezia e della Lunigiana.



Sponsor: Cassa di Risparmio Credit Agricole, Evolution Sport Arcola, Birrificio del Golfo, La Bottega di Renato Porto Venere, Rist. Da Iseo, Pizzeria Il Timone, Rist. La Medusa, Bar Doria, Bar Zurigo, Cose di Qui, Acquamarina, Punto Simply Le Grazie, Panificio Stradini, Panificio Ghisolfi, FocacceRia di Corso Cavour.



Ecco alcuni dati sulla Muzzerunning - 6° Memorial Caterina Buila:

Email: forzaecoraggio1914@gmail.com

Internet: http://forzaecoraggio1914.wix.com/muzzerunning

Pagina FB: www.facebook.com/muzzerunning

Pagina Instagram: www.instagram.com/muzzerunning