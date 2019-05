Lerici, la borgata presenta gli equipaggi

Golfo dei Poeti - Domenica 12 Maggio , la borgata marinara di Lerici presenterà gli equipaggi e le squadre di canoa polo che disputeranno la stagione agonistica 2019 . Ormai divenuta una tradizionale festa per il paese intero , la presentazione degli atleti e dei dirigenti è prevista per le ore 16.00 con la presenza del Sindaco di Lerici Leonardo Paoletti e dell’amministrazione comunale. Dopo la presentazione si passerà alla benedizione di equipaggi e barche impartita dal parroco di Lerici Don Federico Paganini . E poi in via alla festa con tanta musica , stand e banco gastronomico gestito dallo storico pescatore Brancaleone .

La piazza rossoverde sarà allestita con le barche e le canoe , la pesca di beneficienza , i gadgets e le magliette della borgata e gli squisiti Sgabei del Branca , semplici o farciti con porchetta o nutella ! Tante torte dolci e salate preparare delle mamme degli atleti ! Ad allietare la giornata le musiche dei Subvector ,dei Palestrinas e dello zio Daniele Cortese . La manifestazione è inserita all'interno delle tre giornate delle Vele latine organizzate dalla Lega Navale di Lerici. "Il ringraziamento più sentito - si legge in una nota - va a tutti i volontari e a tutti quelli che si sostengono, al peschereccio Brancaleone, il Comitato Gemellaggi di Lerici , la parrocchia di San Francesco di Lerici , la Società Marittima di Mutuo soccorso di Lerici, il circolo della vela Erix, la lega navale di Lerici, Zavettieri, Motorvela e a tutte le borgatare e borgatari".



In caso di maltempo la festa si svolgerà lo stesso presso i locali del circolo con jam session dei musicisti, aperitivi , porchetta e tanto divertimento rossoverde .