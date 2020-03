Lerici, a maggio un festival dello sport all'aria aperta

Golfo dei Poeti - Gli appassionati di sport non prendano impegni per il weekend 9-10 maggio, quando a Lerici, alla Venere azzurra, andrà in scena il 'Lerici Outdoor Festival', organizzato da Lerici Outdoor, un gruppo di operatori del settore che, come si legge sulla pagina Facebook del sodalizio, propone "a tutti gli appassionati di sport ciò che il nostro territorio può offrire, con particolare attenzione ai servizi collegati". La manifestazione si svolgerà in concomitanza con il torneo Internazionale di beach tennis IBTL20, andando ad aprire la stagione estiva dello sport e delle attività all’aria aperta con un evento volto ad accogliere tutta l’offerta outdoor del territorio. "Alla Venere azzurra, luogo che potremmo elevare a 'complesso per lo sport' per il contesto in cui è collocata e le attività già presenti nell’area", spiegano da Lerici Outdoor presentando l'iniziativa.



Il festival è rivolto a coloro che amano lo sport e desiderano cimentarsi in nuove discipline. Saranno presenti le guide e istruttori disponibili ad accompagnare tutti gli appassionati in un'esperienza di sport e divertimento. Le discipline presenti saranno: golf, tennis, beach tennis, nuoto, vela, windsurf, SUP, kayak, arrampicata, mountain bike, trekking, diving, skateboard, wakeboard, yoga. Lo svolgimento delle varie attività sarà soggetto alle condizioni meteorologiche. A breve sarà reso noto il programma dettagliato delle attività.