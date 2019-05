Landini Lerici in finale regionale anche con l'Under 14

Golfo dei Poeti - Come l’ Under 13 “Elite”, anche l’Under 14 della Landini Lerici (peraltro nella maggioranza composta da atleti della stessa “U13” e dunque particolarmente giovane) ha concluso il proprio gruppo di campionato al secondo posto. Pure qui, nei quarti di finale dei playoff avversario il Cogoleto, fatto fuori qua in tre avvincenti partite. In semifinale avversario poi la prima classificata del Girone A e cioè il Basket Cairo: espugnato all’andata il parquet di Cairo Montenotte con un 69-59 e successo pure nel ritorno, in casa, per 61-34. Adesso “finalissima” affrontando la Pro Recco

con andata sabato 1.o Giugno fuori casa e ritorno il 7/6 con eventuale spareggio il 9 in trasferta.



Questo il parco-giocatori biancorosso, guidato dal duo tecnico “Andrea & Andrea”, quello Tringale-Cabani…

Maccari Luigi - annata 2006 / Vespa Andrea 2006 / Ianniello Alessio – 2006 / Poletto Andrea 2006 / Vignali Alessandro – 2006 / Bodini Tiziano 2006 / Cosenza Riccardo 2006 / Hbrord Evan 2006 / Lazzini Lorenzo 2006 / Gega Kristian 2006 / Vergassola Niccolò – 2006 / Andreani Tommaso – 2006 / Ferrarese Nathan - 2006 / Cabano Matteo – 2006 / Cozma Iulian Cristian - 2005 / Russo Matteo – 2005 / Crisà Alessandro – 2005 / Bruno Francesco Tito - 2005.