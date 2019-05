Landini Lerici in finale regionale Under 13 "Elite"

Golfo dei Poeti - Dopo aver chiuso il campionato in seconda posizione, l’Under 13 di livello “Elite” della Landini Lerici guidata da Andrea Tringale e Andrea Cabani ha superato il primo turno di playoff, eliminando in due partite il Cogoleto Basket. Molto più combattuta è stata la serie di semifinale dove l’ Under ha avuto la meglio sull’Olimpia Arma di Taggia solamente alla “bella”. Turno d’andata ivi vinto a Lerici per 53-51, in quello di ritorno sconfitta per 74-45, spareggio a Lerici davanti ad un folto pubblico e vittoria per 53-51. Ora la “finalissima” col Blue Sea lavagnese, andata in programma giovedì 30/5 a Lavagna, ritorno in casa lunedì 3/6 ed eventuale bella a Lavagna giovedì 6.

Intanto 4 ragazzi dell’ “U13” hanno partecipato alla finale italiana di “Join the game”, torneo a 3 vs 3 organizzato dalla federbasket, disputatosi a Jesolo. I biancorossi si sono guadagnati la partecipazione alla finale vincendo sia la fase provinciale che quella regionale, hanno avuto quindi la possibilità di confrontarsi con ragazzi provenienti da tutte le regioni (come tutta la squadra lericina al Memorial “Claudio Papini”, a Rimini, intitolato al probabilmente miglior allenatore nella storia della pallacanestro giovanile nazionale) d’Italia, si tratta di: Andrea Poletto, Andrea Vespa e Alessio Ianniello e Luigi Maccari; questi ultimi due peraltro sono appena stati convocati nella selezione regionale di categoria.

Infine questo il gruppo appunto di annata 2006…

Maccari Luigi, Vespa Andrea, Ianniello Alessio, Poletto Andrea, Vignali Alessandro, Bodini Tiziano, Cosenza Riccardo, Hbrord Evan, Lazzini Lorenzo (2006), Gega Kristian, Vergassola Niccolò, Andreani Tommaso, Ferrarese Nathan, Cabano Matteo.