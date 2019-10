La carica dei 550 per il Triathlon di Lerici

Golfo dei Poeti - Prosegue la stagione sportiva lericina. Sabato 5 ottobre tona a Lerici l'appuntamento con il 13° Triathlon Sprint Città di Lerici. Sono circa 550 gli iscritti partecipanti alla gara, organizzata dall'associazione Spezia Triathlon con il patrocinio del Comune di Lerici, che prevede una frazione natatoria, una ciclistica e una di corsa.

Si parte alle ore 14.30 dalla spiaggia del Lido, da dove prenderà il via il circuito natatorio, che gli atleti dovranno concludere nel tempo massimo di 30 minuti. Un unico giro di 750 mt, che terminerà alla passerella di uscita della frazione localizzata in Rotonda Vassallo.

Da lì prenderà il via la frazione ciclistica, che prevede un percorso di circa 10 km da ripetere due volte e che dovrà essere terminato nel tempo massimo di 60 minuti. Gli atleti percorreranno il lungomare in direzione S.Terenzo, imboccando via Garibaldi per salire in località Pozzuolo, Tre Strade e da qui si procederà lungo via Militare, in un continuo saliscendi tra le località di Solaro e Pugliola, che li porterà in località Bellavista da dove scenderanno su via Matteotti, via della Repubblica, via Gerini.

Ultima frazione quella ciclistica, che prevede un totale di 5 km da percorerre. Al rientro verso Lerici gli atleti proseguiranno infatti sul lungomare in direzione Calata Mazzini, fino all’ultimo giro di boa in corrispondenza del Circolo Velico Erix, per poi ritornare in Piazza Garibaldi, dove è situato l’arrivo. Il percorso dovrà essere effettuato due volte.



'Siamo onorati di ospitare nuovamente una gara di tale rilevanza, che come di consueto porta sul nostro territorio centinaia di atleti accompagnati dalle loro famiglie che, nell'occasione, avranno modo di conoscere e scoprire le bellezze di Lerici e dei suoi borghi – commenta il consigliere delegato allo Sport, Massimo Carnasciali -. Sarà uno spettacolare esempio di come impegno, disciplina e sacrificio possano condurre a importanti risultati e grandi soddisfazioni'.

'Ci teniamo a ringraziare come di consueto istituzioni e volontari per il loro aiuto e supporto nell'organizzazione dell'evento e la comunità lericina per la rinnovata ospitalità – aggiunge David Pascotto, Presidente dell’Associazione Dilettantistica Spezia Triathlon -. Sono moltissime infatti le persone che ci hanno dimostrato il loro appoggio e apprezzamento per un evento che, oltre a richiamare numerosi sportivi, ha la capacità di far conoscere il nostro territorio olter i confini provinciali, promuovendo i valori di cui lo sport è portavoce'.



Nella giornata di sabato 5 ottobre la viabilità subirà le seguenti modifiche starordinarie.

Sarà sospesa temporaneamente la circolazione veicolare, a partire dalle ore 14:30 fino alle ore 18:00, circa nei seguenti tratti di strada:

Via Roma, Via Biaggini, Via Matteotti di Lerici, Via Militare, Via Pozzuolo, Via dei Pianelloni, Loc. Bagnara Via Garibaldi, Via Matteotti di San Terenzo, Via Mantegazza, Via della Repubblica, Via Gerini e nel tratto di strada Barcola-Montemarcello compreso tra la rotatoria di Pugliola e il bivio Bellavista-Montemarcello.

Nel tratto di via degli Scoglietti interessato dalla gara sarà istituito un senso unico alternato, regolato dal personale della Polizia Locale.

Sarà disposto il divieto di sosta dalle ore 15:00 del 4 ottobre alle ore 24:00 del 5 ottobre nel parcheggio La Vallata, nel tratto rettilineo superiore e raccordo piscina; dalle ore 19:00 del 4 ottobre alle ore 24:00 del 5 ottobre in Piazza Ghidoni; dalle ore 12:00 del 4 ottobre alle ore 20:00 del 5 ottobre nel moto park Hotel Shelley e fronte Piazza Battisti nei tratti corrispondenti alla zona di divieto per mercato settimanale e moto park. Divieto di sosta in Via Roma dalle ore 07:00 alle ore 20:00 del 5 ottobre nel tratto di strada compreso tra l'incrocio con Via Gerini e il Bar Illice e nel tratto compreso tra il ristorante Il Cantiere e la pensilina ATC, lato mare.

Divieto di transito e sosta in Calata Mazzini, dalle ore 14:00 alle ore 18:00 del 5 ottobre.

Si dispone inoltre lo spostamento dei Taxi di Lerici dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 5 ottobre in Loc. Vallata.