La Veleggiata dei Muscoli punta a superare le cento barche iscritte

Golfo dei Poeti - La Veleggiata dei Muscoli si farà. La terza edizione è stata ad oggi fissata per sabato 5 giugno 2021. In via di elaborazione una una programmazione a "doppio binario": nel caso in cui la situazione Covid imponga ancora restrizioni e limitazioni, il programma si svolgerà sulla falsariga di quello dello scorso anno, senza assembramenti a terra e con la distribuzione dei premi agli equipaggi all'arrivo.

Nel caso in cui, invece, vi fosse la possibilità di organizzare eventi a terra, sempre con le dovute cautele e precauzioni, l'edizione 2021 vedrà alcune interessanti iniziative. Uno speciale briefing pre partenza con dimostrazione di apertura di una zattera auto gonfiabile di salvataggi, premiazione e distribuzione pacchi dono sponsor, convegni sulla storia dei muscoli. E ovviamente la classica muscolata finale. "In ogni caso per l'edizione 2021 puntiamo al superamento delle cento barche iscritte", fanno sapere gli organizzatori.