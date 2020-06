La Veleggiata dei Muscoli ci sarà

Golfo dei Poeti - La seconda edizione della Veleggiata dei Muscoli si terrà sabato 4 luglio. L'organizzazione è stata adattata per garantire il rispetto delle norme di sicurezza attualmente in vigore in relazione al Covid -19. Come in occasione dell'edizione inaugurale del 2019, all'evento possono partecipare barche di qualunque lunghezza e, novità 2020, derive, senza alcun certificato di stazza, rating e senza tessere di qualsiasi tipo. L'anno scorso furono una cinquantina le imbarcazioni e oltre 240 appassionati e diportisti che contribuirono a colorare il Golfo dei poeti con le loro vele.



La flotta partirà dal Borgo del Fezzano e navigherà nel Golfo della Spezia sfilando davanti a Lerici, Isola del Tino, Portovenere e Le Grazie per rientrare al Borgo del Fezzano per tagliare il traguardo e ricevere il "Muscolata Pack " ed i premi a sorpresa riservati ai partecipanti. L'intero Golfo con le sue eccellenze nel campo del diporto e dell'ospitalità, si sta mobilitando per far si che questo evento possa rappresentare una grande festa del mare, della vela ed un importante segnale di ripresa in un momento difficile. Per il prossimo fine settimana saranno disponibili sul sito della manifestazione tutte le informazioni, il programma in dettaglio e le modalità di iscrizione.