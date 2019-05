La Serra vola in seconda serie e va a Milano per un torneo antirazzista

Golfo dei Poeti - Sono finiti i campionati amatoriali di calcio e in quel di Lerici il bilancio non è male. Il Pozzuolo e il Bellavista si sono salvati ai playoff evitando di retrocedere in seconda serie, Il Golfo dei Poeti sempre attraverso i playoff ha evitato di retrocedere in terza. La Serra invece, che era in terza, è’stata promossa dopo la vittoria di ieri con il Pegazzano, battuto per 3 reti a zero. "Quando ero arrivato due anni fa avevo promesso che entro due anni saremo stati promossi così è stato . Ora andremo a giugno a fare un torneo a Milano contro il razzismo. Porteremo il nostro compagno Musa (QUA avevamo parlato di lui) che il prossimo anno andrà in categorie superiori come è giusto che sia a provare la buona sorte", spiega il trequartista delle lumache amaranto Lorenzo Di Carlo.