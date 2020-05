La Fezzanese rischia di salutare la D per un pareggio in casa con due gol

Golfo dei Poeti - Un sestultimo posto in coabitazione con altre due squadre. Ma a causa di un pareggio per 2-2 in casa contro un'avversaria diretta, e in virtù della regola che i gol in trasferta valgono doppio, alla Fezzanese toccherebbe salutare la serie D dopo due anni e dopo essere stata in vetta al campionato ad inizio stagione. Una beffa atroce per la società del patron Stradini, splendida realtà della LND ed espressione di uno dei borghi più piccoli di tutto il movimento. Eppure la linea che passa dopo il Consiglio direttivo della LND di questa mattina è proprio questa: classifica cristallizzata, le prime in serie C, quattro per girone salutano.

La Fezzanese, a pari merito con Ghiviborgo e Bra a 26 punti nel girone A, sarebbe proprio la quarta retrocessa. Pesa il 2-2 dell'andata contro i biancorossi della provincia lucchese. Pesa soprattutto aver subito due reti, più che il pareggio in sé, perché i gol in trasferta valgono doppio come nelle coppe europee. I ragazzi di Sabatini lascerebbero la Serie D insieme a Ligorna, Vado e i piemontesi del Verbania che addirittura dovrebbero disputare ancora una gara di recupero e avrebbero avuto la possibilità, vincendo, di raggiungere le altre tre formazioni sopra citate. Ma un'ultima scappatoia c'è. Se il prossimo Consiglio federale varerà una profonda riforma di tutte le serie, dalla serie B in giù, allora la storia potrebbe essere riscritta. Appuntamento al 3 giugno.