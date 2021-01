L'idea: pannelli fotovoltaici per dare energia al 'Bibolini'

Golfo dei Poeti - "Saranno elaborate soluzioni per la realizzazione di nuovi spogliatoi nel campo da calcio di Falconara, con la possibilità di coprire le tribune con pannelli fotovoltaici, rispondendo al fabbisogno energetico dell’impianto sportivo e, allo stesso tempo, creando una copertura da sole e pioggia per gli spettatori". Lo ha annunciato in consiglio comunale il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, illustrando le linee programmatiche di mandato, intervento nel corso del quale, a proposito di Falconara, ha rivendicato la riqualificazione del campo a undici 'Bibolini', realizzata nel corso del primo mandato.