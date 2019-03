L'Under 13 della Landini Lerici alla fase nazionale di "Join the Game"

Golfo dei Poeti - L’Under 13 della Landini Lerici vince a Chiavari la fase regionale della manifestazione “Join the Game” con quartetto formato da Andrea Poletto, Luigi Maccari, Andrea Vespa e Alessio Ianniello…per cui i quattro andranno alla fase nazionale della manifestazione, che si disputerà il 18 e 19 Maggio prossimi, a Iesolo in provincia di Venezia.

Otto le partite giocate nel contesto, senza sconfitte, dai biancorossi che hanno cominciato col girone composto insieme a loro da: Olimpia, Loano, Uisp Genova, Blue Sea Lavagna e Villaggio Sport.



I lericini hanno quindi battuto 14-3 l’ Imperia negli ottavi di finale, 7-2 il Blue Sea in semifinale e il My Basket Genova 11-7 nella “finalissima”. Soddisfazione in grande, immancabilmente, in società dove i complimenti all’ “U13” si sono sprecati; premesso che l’augurio è che questo sia “solo” un primo passo verso ulteriori e maggiori traguardi.

Da non sottovalutare comunque nemmeno la semifinale raggiunta nella medesima competizione dalla stessa Under 14 “landiniana” composta da Matteo Russo, Cristian Kozma, Luigi Maccari e Alessio Ianniello (due annata 2005 e due 2006). Per tutti i tecnici sono Andrea Tringale e Andrea Cabani.