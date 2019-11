Karate, il direttore tecnico Morelli allo stage nazionale di aggiornamento

Golfo dei Poeti - Sabato 23 Novembre 2019 a Modena presso il complesso Sportivo Corassori (UISP) via Newton 17, in concomitanza con lo Stage Nazionale di Aggiornamento Tecnico per Insegnanti, si è tenuto l'8° appuntamento del Gruppo Responsabili Tecnici Regionali Karate Shotokan della UISP. Presenti per la Liguria il maestro Giuseppe Morelli direttore tecnico della sezione Karate della Borgata Marinara di Lerici e responsabile regionale karate Uisp ed il suo collaboratore Zicari Ciro.



Oltre allo studio e uniformità nazionale dei Kata Eian (docente M° Sanfilippo), si sono evidenziate le varie interpretazioni di applicazione e il giusto ritmo di esecuzione, in modo che i vari responsabili regionali possano trasmettere a livello arbitrale. Così da uniformare il giusto criterio di arbitraggio sul gesto tecnico di stile, sopratutto nelle competizioni che riguardano la fascia di età dai 6 ai 13 anni dove questi kata (forme) sono presenti.



La seconda parte è stata gestita dal M° Domenico Caprioli responsabile Nazionale del Karate Shotokan della UISP riguardo lo studio di Enka Waza e Renzoku Waza, termini giapponesi per identificare il controllo a 360° del territorio intorno a noi, con lo sviluppo di movimenti e tecniche in tutte le direzioni dello spazio che ci circonda, evidenziano che il karate è un'attività fisica che lavora in modo tridimensionale.



Numerosissimo il numero dei partecipanti, che per l'occasione è stato allargato, oltre ai vai responsabili di regione, anche ad eventuali collaboratori giovani che in futuro andranno a rivestire questo ruolo.