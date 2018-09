Karate, al via le lezioni con la Borgata di Lerici

Golfo dei Poeti - Come ogni anno, il mese di Ottobre è la data di inizio delle attività Marziali della Borgata Marinara di Lerici presso la palestrina comunale.



Dopo la pausa estiva è quindi ripresa l’attività del Karate targata UISP-ADO WTKA, divisa come gli anni passati, nel corso per i ragazzi e Adulti con i seguenti giorni/orari



# Bambini dai 6 ai 13 anni il mercoledì e venerdì dalle 16:30 alle 17:30 tenuto dal maestro Luigi Viani coadiuvato dal figlio Stefano, Nazionale WTKA.



# Adulti nei soliti giorni mercoledì e venerdì dalle 20:30 alle 21:30, tenuto dal maestro Giuseppe Morelli direttore tecnico della società.



Quest’anno le lezioni inizieranno Mercoledì 3 Ottobre con la possibilità di inserimento in qualunque periodo dell'anno sportivo e come di consueto, sia per i bambini che per gli adulti, c’è sempre la possibilità di far effettuare alcune lezioni di prova prima dell’adesione al corso.



L’appuntamento per gli interessati è presso la Palestrina comunale di Lerici il Mercoledì e Venerdì dalle ore 16:30 alle 17:30 con il corso ragazzi e dalle 20:30 alle 21:30 per il corso adulti.



Per Informazioni: rivolgersi presso la palestrina nei giorni e orari di lezione o consultare il sito: www.borgatakarete.it o contattare il maestro G. Morelli - 339-7287939