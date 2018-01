Karate, a Vigevano s'impara dai grandi maestri

Trasferta lombarda per la borgata marinara karate Lerici.

Golfo dei Poeti - Si è tenuto ieri al Palasport di Vigevano uno stage tecnico di Karate Tradizionale a carattere interfederale con i migliori docenti Italiani di sempre. Lo stage si è svolto nella mattinata di domenica: i partecipanti erano divisi secondo il grado di preparazione dalla cintura verde alla cintura nera 7°dan. I maestri intervenuti sono i massimi esponenti del Karate Italiano come Nando Balzarro, Michele Scutaro, Ilio Semino, Nadia Ferlunga e con un eccezionale ospite.

Ha onorato della sua presenza il grande Bruno De Michelis, maestro e agonista degli anni 70, primo atleta di carnagione bianca a salire sul podio, a quel tempo egemonia della razza gialla (giapponesi). In quegli anni la poderosa figura di Bruno De Michelis si impose in tutti i sensi, sia dal punto di vista agonistico, sia per le sue capacità di maestro nonché esperto in psicologia (per molti anni è stato consulente fisso della prestigiosa squadra calcistica del Milan). Oltre il centinaio gli atleti e maestri provenienti da molte regioni Italiane e per questa imperdibile occasione la borgata marinara karate Lerici era presente con il maestro Giuseppe Morelli, Paolo Cozzani, Gianni Domenichini e Ciro Zicari che hanno partecipato con soddisfazione ed interesse a questo grande evento.