Karate Borgata Lerici, tempo di esami

Golfo dei Poeti - Come di consuetudine alla fine della stagione presso la palestrina comunale di Lerici, in chiusura dell’attività sportiva dell’anno 2018/2019, si sono svolti gli esami per i ragazzi delle cinture inferiori di karate della Borgata Marinara di Lerici, allenati dal maestro Luigi Viani. Come ogni anno per questa occasione, tanto attesa dai piccoli atleti che li gratifica per il lavoro svolto durante l’anno, il maestro Luigi Viani ha preparato ‘Il saggio di fine anno‘ da presentare ai genitori, presenti numerosi, per assistere alla dimostrazione. I ragazzi sono stati impegnati nell’esecuzioni delle tecniche di Khion e Kata (forma) e Kumite (combattimento) preparati in modo da evidenziare le capacità tecniche e atletiche ed i progressi fatti nell’anno in corso. Quest'anno inoltre è stata introdotta la formula del Karate Sound. Questa specialità è semplicemente la combinazione tra la tecnica del karate e quelle della musica. La musica favorisce azioni motorie, contestualizza il ritmo, scandisce il fare e costituisce un notevole rinforzo affettivo.

Il sound karate è un nuovo metodo per semplificare l’apprendimento del karate, migliorare la propria condizione psico-fisica e divertirsi a tempo di musica.

Ancora una volta i maestri Morelli e Viani hanno visto i ragazzi raggiungere degli ottimi risultati che provano la qualità del lavoro sportivo svolto nelle palestre Shorin della Spezia e Borgata Karate di Lerici.

Questi i passaggi di cintura:

cintura Gialla - Antonio Crisci, Eleonora Putti, Lisa Brondi, Raffaele Coli, E.Alessandro Lalli

cintura Arancio - Arianna De Vincenzo, Emanuele Coli

cintura Verde . Tiziano Petacco

cintura Blu - Ginevra Petacco, Nicole Battini