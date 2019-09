Judo e mare, Lerici è pronta per la settima edizione

Golfo dei Poeti - Dal 13 al 15 settebre si terrà lo stage chiamato "Judo e mare" che dal 2012 si svolge a Lerici verso fine estate. Lo stage è organizzato dal maestro Alessandro Giorgi insegnante di judo della Borgata Marinara Lerici. "...E' questo un momento per riprendere l'attività di fine estate, condividendo e confrontandosi con praticanti che vengono da varie città italiane, tra i tecnici che caratterizzeranno questa edizione oltre i locali Giorgi, Novasconi e Igor Lambertucci abbiamo i maestri Giuseppe Piazza di Milano, Massimo Lanzi di Roma e dalla Francia il maestro Yves Glotin che si alterneranno nell'insegnamento di tecniche, sistemi di allenamento e si confronteranno con i presenti sui contenuti educativi e sociali del judo. Infatti il judo non hai mai perso al suo interno l'interesse per coltivare sè stessi nel corpo, nella tecnica e nello spirito ricercando sempre un equilibrio e una collaborazione sociale che ne fa si uno sport, ma soprattutto un'attività per autoeducarsi. D'altronde il fondatore del judo, il Professor Kano Jigoro in Giappone è più conosciuto come educatore che per aver codificato il Judo. Il prossimo anno si svolgeranno i Giochi Olimpici a Tokyo e il Comitato Organizzativo sta preparando una serie di mostre e rassegne sul profilo storico di Kano Shihan (Shihan indica il più alto livello di maestro) che con il suo lavoro impostò la scuola e l'università alla fine del 1800 in Giappone e che introdusse il principio morale all'interno di uno sport dicendo che i miglioramenti che i giovani ottengono grazie alla pratica sportiva servono poi per riversare queste doti a servizio della società, nel lavoro e nella vita quotidiana."

Grazie alla collaborazione del Comune di Lerici ci saranno anche due momenti culturali, sabato 14 alle ore 15 ci vedremo presso la sala Consigliare di Lerici con il Dottor Guido Giudicianni Psicologo dello Sport e Psicoterapeuta che ci parlerà del Mental Training, cioè di quelle tecniche messe a disposizione degli atleti per controllare l'ansia di prestazione e per trovare la corretta dimensione psicologica per affrontare competizioni di alto livello. Il Dottor Giudicianni lavora da anni con atleti olimpionici di varie specialità. A seguire, intorno alle 16, ci sarà la relazione del Professor Stefano Frassinelli sul tema " La preparazione fisica tra l'abilità motoria e le capacità coordinative". Il Professor Frassinelli, già docente universitario di Scienze Motorie a Torino, è famosissimo nell'ambiente del judo perchè da più di 10 anni collabora con l'Olimpionico Ezio Gamba (oro a Mosca e argento a Los Angeles) come preparatore atletico della Nazionale Russa che da anni è tra le squadre più forti al mondo. L'incontro è aperto a insegnanti sportivi e al pubblico interessato.