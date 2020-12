Inaugurare la settimana con una sgambata in Palmaria

Golfo dei Poeti - Domani, lunedì 14 dicembre, Natura Tour organizzata un'escursione sull'isola Palmaria. "Torneremo all'isola di Palmaria, con partenza da Portovenere, non per i canonici 10 km ma per fare un percorso leggermente più breve e con meno dislivello adatto al periodo - spiegano dall'organizzazione -. La Palmaria è sempre stupenda e ci farà apprezzare la vegetazione dell’isola e i panorami ineguagliabili sull’isola del Tino e sul Golfo e con una buona visibilità anche le Apuane e la costa toscana. Al termine torneremo a Portovenere dove effettueremo una visita storica e la nostra camminata lungo le scalinate liguri ci porterà fino al castello, punto perfetto per le foto. E' possibile trattenersi per godersi il tramonto. Per Gruppi di almeno 6 persone è possibile scegliere giorni con orari diversi".



Percorso in Palmaria: ad anello medio/facile.

Terreno: si percorreranno strade asfaltate, scalinate e sentieri

Dislivello circa 150 mt.

Lunghezza: Km 6

Tempo di percorrenza 2 ore.

Quota max 100 mt

Ritrovo: ore 9.45 a Portovenere.

Battello da pagare autonomamente sul posto (5 euro a/r)

Arrivo in Palmaria verso le ore 10.15

Battello per Portovenere verso le ore 13:30

Visita a Portovenere

Fine escursione ore 15:00 circa a Portovenere



Si consiglia di portare con uno zainetto giornaliero con almeno un litro di acqua a testa, scarpe da escursionismo o da ginnastica con suola spessa e tacchettata (no scarpe di tela o da tennis)

Nello zainetto, pranzo al sacco

COVID-19

Si ricorda a tutti i partecipanti che le visite ed escursioni sono permesse dalla Regione Liguria in quanto attualmente in Zona Gialla.

Si ricorda inoltre che:

Seguendo le disposizioni odierne per contenere il Covid- 19 per poter partecipare è OBBLIGATORIO:

avere 1 mascherina (+1 di scorta)

gel disinfettante

sacchetto rifiuti

mantenimento della distanza di sicurezza da 1 a 3 metri a seconda della situazione.

evitare qualsiasi contatto o passaggio di oggetti e di qualsiasi cibo tra persone non conviventi

Gruppi massimo di 12 persone come richiesto dalla Federparchi Nazionale.

N° Partecipanti: min 4 – max 12

Costo: 15 euro

La quota comprende servizio Guida turistica e il servizio di guida GAE per tutta la giornata con assicurazione RC

Costo escursione:

N° minimo di partecipanti: 6; Costo: 15 euro/pax adulti - 5 euro sotto i 12 anni

la quota comprende solo il servizio di guida GAE per tutta la giornata.



Per prenotare :

mandare una mail a info@naturatour.it comunicando: nome, cognome, numero di partecipanti e un numero di cellulare di riferimento.

Pagamento in contanti o con Sumup. Fattura elettronica cumulativa (personale se richiesta). Motivo per cui vi verranno chiesti vari dati all'iscrizione.

Norme Anticovid: obbligatorio avere 1 mascherina (+1 di scorta), gel disinfettante, sacchetto rifiuti e distanza di sicurezza di 1/3 metri a seconda della situazione

Iscrizione:

Francesca Uluhogian

via mail a info@naturatour.it

Per info:

Francesca 3393670805