In mare con il vento, in piazza con la scienza

Golfo dei Poeti - Sport, scienza e integrazione si fondono "Tra mare, terra e cielo". E' questo il motto della 32esima edizione del Trofeo Mariperman che si terrà dal 26 al 29 settembre. Torna dunque la più importante manifestazione velica per il Golfo della Spezia, con eventi in mare e sulla terraferma distribuiti tra il capoluogo e i territori di Lerici e Porto Venere. Oggi presso il Museo Tecnico Navale la presentazione della quattro giorni che coinvolge i centri di ricerca e le realtà industriali coinvolte nello sviluppo di scienza e tecnologia legate all’ambiente marino, il Comando Marittimo Nord, l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, i tre Comuni del golfo (i sindaci in prima fila in platea) e la Regione Liguria.



“Il Trofeo Mariperman è entrato nelle tradizioni di quelle che sono le più importanti manifestazioni che si tengono nel Golfo della Spezia", ha sottolineato l'ammiraglio Rosario Gioia, comandante del Centro di supporto e sperimentazione navale, ovvero dell'ente che ha preso l'eredità dei Mariperman, la Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra istituito dal 1880. Non a caso "oltre all’aspetto velico c’è un corollario di divulgazione scientifica e culturale, con focus sugli aspetti dell’inclusione e delle sue ricadute sociali - annuncia Gioia - In Piazza Verdi per i quattro giorni si terranno laboratori scientifici con l’obiettivo di avvicinare le scuole al mondo della ricerca legata all'ambiente marino. Dal centro si stanno sviluppando una serie di proposte per ampliare la collaborazione agli istituti tecnico-scientifici e a Promostudi nell’ambito dell’ingegneria nautica e meccanica. Vogliamo essere partner dei laboratori del Polo Marconi che si stanno ultimando in queste settimane”.



Ovviamente il cuore della manifestazione rimane in mare con le regate vere di vele d’epoca, moderne, della classe Optimist per i ragazzi, il Trofeo CSSN Enti di Ricerca e Trofeo Artiglio. Il vero e proprio Trofeo Mariperman sarà inaugurato venerdì 27 settembre alle 17 presso il Villaggio della Vela delle Grazie. La parte tecnica è appannaggio del Comitato dei circoli velici del Golfo della Spezia. “Quest’anno abbiamo deciso di responsabilizzare maggiormente i singoli circoli - illustra il presidente Giorgio Balestrero - All'Erix di Lerici si occuperanno delle classi moderne le cui regate si terranno nell’area centrale fuori diga. La Forza e Coraggio delle Grazie organizzerà le regate di Classe 2.4 che hanno la prerogativa di far regatare alla pari sia i normodotati che i disabili. Un fiore all'occhiello per il Trofeo Mariperman. Il Circolo velico della Spezia organizza infine la regata di crociera che si tiene dall'Isola del Tino in fuori per le barche d’epoca, le vele latine e da quest’anno le vele della classe libera".





PROGRAMMA

Giovedì 26 settembre

dalle 09:00 Regata V Trofeo CSSN – Enti di Ricerca (Sezione Velica La Spezia)

09:00 Banda di Presidio del Comando Marittimo Nord (Piazza Verdi La Spezia)

A seguire

Inaugurazione Laboratori e Esposizione “Innovazione e Tecnologia” (Piazza Verdi La Spezia)

09:30 - 13:00 Laboratori didattico-scientifici (Piazza Verdi La Spezia)

9:30 - 13:00 Esposizione “Innovazione e Tecnologia” (Piazza Verdi La Spezia)

15:00 - 18:00



Venerdì 27 settembre

dalle 09:00 Regata V Trofeo CSSN – Enti di Ricerca (Sezione Velica La Spezia)

09:00 - 13:00 Laboratori didattico-scientifici (Piazza Verdi La Spezia)

9:00 - 13:00 Esposizione “Innovazione e Tecnologia” (Piazza Verdi La Spezia)

15:00 - 18:00 17:00 Inaugurazione 32° Trofeo Mariperman (Villaggio della Vela Le Grazie)

Mostra Fotografica sull’ Area Archeologica dell’Isola del Tino (Cantiere della Memoria)

A seguire

Premiazione Regata V Trofeo CSSN (Villaggio della Vela Le Grazie)



Sabato 28 settembre

dalle 09:00 Inizio Regate: 32° Trofeo Mariperman (Golfo della Spezia)

ORC, 5.50, j24, Meteor, Veleggiata, VIII Trofeo CSSN-ADSP Vele d’Epoca, Regata nazionale 2.4 mR, Trofeo Mariperman Vele Latine

dalle 10:00 Briefing di Regata delle Vele d’Epoca e Veleggiata (Le Grazie - Golfo della Spezia)

9:00–12:00 Esposizione “Innovazione e Tecnologia” (Piazza Verdi La Spezia)

18:00 Presentazione di We Fly Team (Baroni Rotti), Timonieri Sbandati, Acque Libere (Villaggio della Vela Le Grazie)



Domenica 29 settembre

dalle 09:00 Inizio Regate: 32° Trofeo Mariperman (Golfo della Spezia)

ORC, 5.50, j24, Meteor, Veleggiata, VIII Trofeo CSSN-ADSP Vele d’Epoca, Regata nazionale 2.4 mR, Trofeo Mariperman, Vele Latine

10:00 Goletta Pandora accoglie gli ospiti del Porto dei Piccoli, del Reparto di Neuropsichiatria Infantile e di Acque Libere (Porticciolo Le Grazie)

10:15 Esercitazione Saguarcost Salvataggio con elicottero (Canale Porto Venere)

10:50 Esibizione di SOGIT – Protezione civile con cani e i mezzi di soccorso in mare (Canale Porto Venere)

11:15 Passaggio della formazione WeFly Team (Lerici e La Spezia)

11:25 Esibizione della formazione WeFly (Canale Porto Venere)

18:00 Cerimonia di Premiazione e chiusura 32° Trofeo Mariperman (Villaggio della Vela Le Grazie)