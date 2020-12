Il Basilico Sailing Team lancia il calendario, ricavato ad Amnesty

Golfo dei Poeti - Il Basilico Sailing Team è entusiasta di comunicare che entro Natale, grazie allo sponsor Gigi Faliva, saranno disponibili i calendari 2021 con le immagini scattate durante le regate del 2020. "Tutti i proventi delle offerte - a partire da 5 euro, 7 con la spedizione - andranno al neonato gruppo di Amnesty International La Spezia" raccontano Matteo, Andrea e Federico, il giovanissimo trio lericino del Basilico, che unisce la passione per la vela all'impegno sociale (ne avevamo parlato in occasione dell'ultima Barcolana).



Per prenotare i calendari è possibile contattare i ragazzi su Facebook (Basilico Sailing Team), instagram (@basilico_sailingteam), o ai numeri:



3349925634 Matteo

3467323289 Andrea

3319475257 Federico