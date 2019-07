I “100 km di solidarietà” portano la beneficienza alle famiglie

Golfo dei Poeti - Domenica 14 Luglio 140 ciclisti animati dalla passione per le due ruote e dal desiderio di aiutare i più bisognosi, si sono riuniti in onore della 13° edizione della “100 km di solidarietà”. Questa manifestazione, organizzata ogni anno dall’associazione sportiva PGS ORANGE BLU, accosta il ciclismo alla solidarietà e da due anni ha l’onore di partire dal magnifico scenario di Piazza Verdi. La carovana, scortata dalle staffette ufficiali della G.O.G., hanno attraversato le zone della Val di Magra fino a concludere la loro “corsa” sui colli spezzini nella bellissima struttura “Padre Dionisio Sporting Club”. La PGS ha devoluto l’intero ricavato (1.400 €) all’associazione “Insieme per i diritti dei nostri figli”, costituita da famiglie di bambini normodotati e di bambini affetti da disabilità.

Quest’ultima si occupa di aiutare e supportare le famiglie nel territorio perché, come afferma il loro motto, INSIEME SI PUO’! “140 grazie, grazie a chi ha pedalato, grazie a chi organizzato, grazie a chi ha sacrificato una domenica al mare per la solidarietà, grazie a chi ci ha supportato”, questo afferma il Presidente Massimo D’Antongiovanni assieme al suo Staff pienamente soddisfatti del risultato ottenuto e della bellissima giornata.