Golf club Marigola, tutti i risultati della Coppa consiglio direttivo

Golfo dei Poeti - Nei giorni scorsi si è svolta presso il Golf club Marigola la "Coppa consiglio direttivo". Una domenica sui green lericini, che ha visto sfidarsi oltre 20 coppie di appassionati. I prossimi appuntamenti del circolo saranno domenica 4 ottobre 2020 con la "Marigola' s quota tournament" 18 buche stableford 2 categorie e martedì 6 ottobre 2020 con la "White jacket" shot gun 9 buche stableford 2 categorie. Per tutte le informazioni per le gare, i corsi e il club è possibile contattare la segreteria del circolo al num. 0187970193, seguire il sito internet www.golfmarigola.itoppure i canali social Instagram e Facebook cercando Golf Club Marigola.



I premiati



Coppia mista Stefania Perioli / Fabio Morini con 37 punti

1^ Coppia senior Adriana Formica / Luciana Tulliani con 39 punti

3^ Coppia netto Carlo Alluisini / Antonio Di Mella con 40 punti

2^ Coppia netto Claudio Giovanelli /Paolo Lazzini con 44 punti

1^ Coppia netto Nicola Bernardini / Christian Brizzi con 47 punti

1^ Coppia lordo Erminio Beghè / Fabrizio Barletti con 34 punti

Premi speciali per il Nearest to the pin ovvero chi mette la pallina più vicino alla buca



BUCA 3 Fabrizio Barletti 177 cm

BUCA 10 Stefano Cobai 25 cm