Golf club Marigola, l'ultima tappa del circuito e le attività in programma

Golfo dei Poeti - Mercoledì 16 settembre 2020, presso il golf club Marigola, si è svolta l'ultima tappa del circuito 9.18, un circuito di gare in collaborazione con il ristorante 9.18, che ha visto i numerosi partecipanti sfidarsi sui green lericini, con la possibilità di gustare a fine di ogni gara, cene a base di specialità locali.

L' ultima tappa è stata vinta con 20 punti dalla coppia formata da Paolo Lazzini e Flavio Sassi.

La classifica finale del circuito vede premiato in 5^ posizione Stefano Parmigiani con 37 punti, 4^ posizione Flavio Sassi con 65 punti, 3^ posizione Paolo Lazzini con 65 punti, 2^ posizione Leonardo Delsanto con 66 punti, mentre si aggiudica la 1^ posizione Massimo Castè che ha sbaragliato la concorrenza con 75 punti.

Domenica 20 settembre 2020 sempre presso il golf club Marigola, si è svolta la 6^ tappa della Louisiana a 4 di Marigola, la gara che ha visto la partecipazione di 10 team, è stata caratterizzata dalla pioggia mattutina che ha reso un po' lento e pesante il campo che si presentava comunque in ottime condizioni.

La classifica finale al termine delle 18 buche, vede aggiudicarsi il premio come 2^ squadra netto il team composto da Stefano Cobai - Massimo Castè - Nicola Bernardini - Christian Brizzi con 47 punti, 1^ squadra netto va al team composto da Claudio Giovannelli - Paolo Lazzini - Franco Bellotto - Elio Bolongaro con 48 punti, mentre si aggiudica il premio di 1^ squadra lordo il team composto da Carlo Alluisini - Gianfranco Marchetti - Renzo Guidi - Virgilio Benigni con 44 punti



Sabato 26 settembre il golf lericino, ospiterà la "2^ Summer cup di Footgolf", la sfida è sul percorso con i piedi e il pallone da calcio (per info e prenotazioni Giulio 3490987495), mentre per concludere il ricco weekend, domenica 27 settembre, il golf club Marigola torna al classico golf con ferri e palline ospitando la "Coppa consiglio direttivo" ultima gara per il campionato sociale a coppie, 18 buche stableford categoria unica 4 palle la migliore.

Per tutte le informazioni per le gare, i corsi e il club è possibile contattare la segreteria del circolo al num. 0187970193, seguire il sito internet www.golfmarigola.it oppure i canali social Instagram e Facebook cercando Golf Club Marigola