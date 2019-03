Gli alunni del Favaro si avvicinano alla pallanuoto

Golfo dei Poeti - Gli alunni delle classi quarte della scuola primaria del Favaro, diretta da Maria Cristina Rosi, hanno partecipato anche quest'anno al progetto Pallanuotando organizzato dalla società sportiva Lerici Sport 54 con l'intento di promuovere nei bambini lo sviluppo di abilità acquatiche e avvicinarli al gioco della pallanuoto attraverso giochi ed esercizi propedeutici con la palla. Tale progetto, coordinato dall'allenatrice federale FIN Sara Vivaldi, viene accolto ogni anno con grande piacere dalle insegnanti della scuola primaria del Favaro che è sempre molto aperta alle varie iniziative offerte dal territorio ed offre una ricca offerta progettuale che mira allo sviluppo completo e armonico di tutte le aree della personalità degli alunni.



Durante i vari incontri, svolti presso la piscina Cicci Rolla della Venere Azzurra, i pallanuotisti in erba sono stati seguiti dagli istruttori e allenatori federali Sara Vivaldi, Enrica De Simone e Marta Pellegri e hanno imparato a giocare in squadra, a rispettare le regole e a collaborare per entusiasmanti sfide. La società sportiva Lerici Sport 54 intende ringraziare la Dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo n.8 che ha permesso la realizzazione del progetto, le insegnanti Dallara Loredana, Del Soldato Nadia, Gavarini Sandra e Pistelli Francesca che hanno accompagnato gli alunni in questa esperienza, i genitori che hanno appoggiato l'iniziativa e soprattutto i bambini per l'entusiasmo dimostrato.