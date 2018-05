Gara di nuoto in acque libere attraverso il Golfo della Spezia dal Tino a Tellaro

Golfo dei Poeti - Si terrà sabato 19 maggio, la prima edizione della “TT Cross the Gulf swim race”, una gara di nuoto sulla distanza di 7,4 km, fuori dal circuito Fin.

L’evento, organizzato dalla squadra Lerici Nuoto Master, è stato pensato nei dettagli per garantire a tutti i partecipanti un’occasione unica di sano sport, divertimento e bellezza. “Sono un nuotatore e un tellarino doc- spiega Riccardo Barbanti, ideatore ed organizzatore- Credo che nuotare nel nostro golfo sia sempre una bella esperienza, come dimostrano le manifestazioni che già abbiamo, ad esempio la Coppa Byron o il Trittico Santerenzino. A noi piaceva l’idea di proporre un circuito nuovo, che personalmente ho praticato più volte come allenamento e che mi ha sempre entusiasmato e affascinato. Abbiamo lavorato in sinergia con le altre associazioni del territorio e anche questo è molto positivo, vista la macchina che deve mettersi in moto per curare i vari aspetti, come la sicurezza: anche per questo ringraziamo tutti gli enti e le società coinvolte, in particolare Lega Navale, Erix e la Società Marittima di Mutuo Soccorso, che hanno messo a disposizione le loro strutture”.

Una linea retta unirà idealmente le due punte estreme del Golfo della Spezia, uno spettacolo unico che i nuotatori in acque libere sapranno sicuramente apprezzare.

I 54 atleti iscritti partiranno dal Tino dopo le pratiche di punzonatura e sbrigate le formalità di accoglienza a Lerici e arriveranno a Tellaro dopo una nuotata di oltre 7 km.

Spiega Teseo Stefanini, presidente Lerici Nuoto Master: “Per noi il nuoto in acque libere è prima di tutto una passione e sappiamo che eventi come questo attirano sempre l’attenzione. Per motivi organizzativi e di scurezza abbiamo deciso di fissare un numero limite per le iscrizioni, ma nel giro di pochi giorni abbiamo registrato il tutto esaurito, visto il grande interesse che una gara come questa può suscitare. Sappiamo che per tutti, non solo per gli atleti, sarà una grande festa”.

L’evento è patrocinato dal Comune di Lerici, che ha riconosciuto l’importanza dell’iniziativa per la valorizzazione del territorio: “Un aspetto sul quale puntiamo molto- spiega il consigliere delegato allo sport, Massimo Carnasciali- è il supporto alle associazioni sportive che operano sul territorio, perché riconosciamo il valore fondamentale che queste operano nei confronti del sociale, sia per i ragazzi che per gli adulti del territorio”.

Al termine della gara, alle 17.00 in oratorio in Selàa a Tellaro, grazie alla disponibilità di tutti gli sponsor coinvolti, avverranno le premiazioni, con un momento dedicato al ricordo di Giovanni Lupi, mancato due anni fa: “Giovanni era per noi un amico e un compagno di squadra. Avrebbe sicuramente apprezzato una gara come questa, nel suo Golfo. Per noi è un onore dedicare la TT Cross the Gulf alla sua memoria”.

“Per noi, nuotatori e appassionati di competizioni in acque libere - concludono gli organizzatori- il momento del ristoro è molto importante, non solo per il bisogno fisico di rifocillarsi dopo l’impresa, ma anche per festeggiare tutti insieme, con gli organizzatori, con chi ha faticato insieme a noi bracciata dopo bracciata e la cittadinanza che ci ospita”: a Tellaro il momento del ristoro è garantito con musica e prodotti di prima qualità, così che la manifestazione possa diventare una festa per tutto il borgo. In caso di maltempo la gara sarà rinviata.