From Zero to Monte Bianco, l'impresa di Nicholas è cominciata

Golfo dei Poeti - E' partita la sfida del 37enne lericino Nicolas Locori partito da Porto Venere per raggiungere il Monte Bianco. "From Zero to Monte Bianco" è il nome dell'ambizioso progetto dell' hairstylist è partito dal mare di Porto Venere e si è cimentato negli otto chilometri di nuoto che lo hanno portato a Lerici. Da qui costume nello zaino e 420 km in bici fino a Courmayeur.