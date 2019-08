Fiamma Serra passa al Basket Costa per Unicef

Golfo dei Poeti - Fiamma Serra dell'Audax San Terenzo passerà in forma definitiva alla società Asd Basket Costa per Unicef. Fiamma ha avuto un percorso importante nelle file della società santerenzina, sia dal punto di vista tecnico che umano, seguita con amore e dedizione dalla sua istruttrice Marina Corbani fino dai primi passi e dall’allenatore Arturo Persia nell’ultima stagione sportiva.

Sempre convocata nelle rappresentative regionali di categoria, questo anno, anche se sotto annata, ha partecipato al torneo delle regioni in forza alla Val d’Aosta ben figurando.

Siamo orgogliosi che oggi approdi in una società che a livello giovanile è considerata tra le migliori in Italia, disponendo di un nuovo progetto innovativo di basket famiglia, che vedrà Fiamma alloggiare presso una famiglia del luogo che curerà l’aspetto scolastico ed umano, mentre Basket Costa provvederà alla sua crescita cestistica affiancando la giovane atleta ad un tutor cestistico affiancato ad alcune ragazze della prima squadra militante in serie A1.

La società Audax augura a Fiamma il meglio ed il raggiungimento di tutti i suoi personali obbiettivi ,ringraziandola per il suo apporto in questi anni di appartenenza.