Enrico Scirocco nuovo presidente della Landini lerici

Golfo dei Poeti - Nuovo consiglio d’amministrazione, alla Landini Lerici, dopo il saluto dopo tanto tempo del presidente Giovanni Stefanini, che comunque continuerà ad essere vicino al sodalizio; a salutarlo, al ritrovo di chiusura stagionale, c’erano diversi componenti la giunta comunale compreso il sindaco Leonardo Paoletti. Il successore è Enrico Scirocco con Alberto Bodini “vice”, il tesoriere Augusto Morganti, la segretaria Cristina Libardo e Michele Di Bono il responsabile tecnico del Minibasket.



Epilogo stagionale intanto felice per il titolo di vicecampione regionale ligure conseguito dalle Under 13 Elite e 14 lericine (e senza l’infortunio a Luigi Maccari in avvio di finali, chissà che non sarebbe potuta andare diversamente su entrambi i fronti, senza ovviamente negare i grandi meriti di tutti…). Ringraziamenti infine da parte del club “landiniano” agli sponsor per il supporto durante tutta la stagione cestistica e più precisamente a: Fondazione Carispe, Mano di Fatima, Bar Corona, Siamo Fritti, Pasticceria Illice e Abex Srl. Ora un po’ di vacanza e poi sotto con l’annata 2019/20.