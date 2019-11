D'oro e d'argento, Shorin protagonista all'Unified World Championship

Golfo dei Poeti - Nuovi successi dei giovanissimi atleti dello shorin karate della Scuola San Domenico di Guzman della Spezia che si riconfermano vincenti nell'"Unified World Championship" di karate 2019 per le sigle wtka/wka e nella competizione International Children Cup, eventi svoltisi a Carrara dal 31 ottobre al 3 Novembre 2019 ed in occasione del festival dell’oriente. I fortissimi atleti spezzini dello shorin Karate guidati dal Maestro Luigi Viani cintura nera 6° Dan Uisp/Wtka ed in rappresentanza della Uisp di La Spzia del Direttore Tgecnico Maestro Giuseppe Morelli, conquistano un bottino di cinque Ori, un Argento e due Bronzi, confrontandosi contro atleti Nazionali di selezioni estere.



Da sottolineare le prove nella specialità del kumite da parte dell’atleta dello Shorin e della Nazionale Wtka Daniele Berti che supera nella categoria junior 16-18 anni nei 70 kg e nei 75 kg gli atleti della Nazionale Israeliana e Francese, iscritto dalla Nazionale anche nella categoria Senior, ha ragione in finale di un suo compagno di Nazionale, l’altro oro arriva con la squadra Italiana che batte in finale quella Francese; grandi i complimenti ricevuti da Daniele, classe 2002, da parte di compagni e coach della Nazionale wtka e da parte degli arbitri e Maestri stranieri che hanno apprezzato l’alto valore tecnico di questo ragazzo. Il quinto Oro arriva grazie alla buona prova della squadra di kata che in finale con Alessandro Csassavigna, Andrea De Stefano e Lorenzo Pratali superano gli Israeliani, L’argento arriva sempre nella specialità del kumite da un giovanissimo atleta di grandi capacità tecniche e di soli dieci anni Lorenzo Pratali che perde di misura la finale contro l’atleta Israeliano. Il Bronzo per il kata Individuale è a carico di Alessandro Casassavigna, che nonostante la sua giovanissima età si esibisce nelle eliminatorie in kata superiori portando tra l’altro uno dei nuovi kata presentati recentemente in WKF “ sansai”. Chiude l’ultimo bronzo nella categoria del dual team con Lorenzo Pratali e Federico Lorenzelli.



Nella gara della Internetional Children Cup in evidenza per la specialità del combattimento Letizia Casassavigna con l’Argento e Noemi Colbucci con il Bronzo, buone le prove di Nicola Raggi, David Regoli, Brayan Cardini e Alessandro Cerliani che nonostante dei buoni combattimenti non riescono a salire sul podio. Nella Foto in piedi da sin. A destra Daniele Berti, Andrea De Stefano, Alessandro Casassavigna, Lorenzo Pratali, Federico Lorenzelli, Letizia Casassavigna e Noemi Colbucci; inginocchiati da sinistra a destra David Regoli, Alessandro Cerliani, Brayan Cardini e Nicola Raggi.