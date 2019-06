Coppa Byron, trecento atleti da tutto il mondo e novità 'Gulf race'

Golfo dei Poeti - La prima domenica di luglio, giorno 7, sarà la giornata della 38ma edizione della Coppa Byron, la famosa traversata da otto chilometri che prende il nome dal letterato romantico inglese che, secondo la leggenda, nel 1822 si fece il Golfo da una parte all'altra per raggiungere l'amico Percy B. Shelley a San Terenzo. “Un tempo riservata a pochi temerari – hanno spiegato stamani in conferenza stampa al castello lericino gli organizzatori della Lerici Sport -, la manifestazione si è sviluppata arrivando oggi ad avere oltre trecento iscritti. È considerata una delle regine delle gare di nuoto in mare. E solo i campioni la vincono”. Con uno scenario unico al mondo che attira sportivi da tutto il mondo: Germania, lnghilterra, Francia, Svizzera, Polonia, Usa, Australia. Parteciperà la nazionale italia di nuoto di fondo, al gran completo.



La gara partirà dalla spiaggia di Porto Venere alle 13.30 e arriverà, dopo essere transitata all'interno della diga foranea e davanti a San Terenzo, di fronte alla terrazza dell'Hotel Shelley delle Palme di Lerici. I primi ad arrivare di solito impiegano un'ora e mezza, gli ultimi tre ore. Di rilievo lo sforzo organizzativo: decine di volontari all'opera e settanta barche d'appoggio ai nuotatori e per i giudici fornite da marine e catenarie locali, e ancora un imponente di dispiegamento di forze per assicurare la sicurezza in mare: Guardia di Finanza, Polizia del mare, Aereonautica , Vigili del Fuoco, mezzi navali della Pubblica assistenza di Lerici e del Gruppo subacquei, la squadra di canoa polo di Lerici. L'evento ha il patrocinio della Regione Liguria e dei Comuni di Lerici e Porto Venere. E c'è una novità: da quest'anno è realtà la Gulf Race, nuovo circuito composto dalle tre gare di nuoto di fondo del golfo spezzino: Parlmaria Island, Trittico natatorio santerenzino e, appunto, Coppa Byron. Tutto nasce dalla sinergia tra Lerici Sport, Rari Nantes Spezia e Csi Venere azzurra, che hanno deciso di unire le forze per mettere 'a sistema' le tre manifestazioni sportive. La Gulf consentirà di eleggere la regina e il re natatori del Golfo dei poeti.



Informazioni pratiche



Cronoprogramma

– ore 9.00 punzonatura ed istruzioni, chiusura ore 11.00 – piscine “Cicci Rolla” Venere Azzurra, Lerici

– ore 12.00 imbarco traghetto per Portovenere e riunione tecnica – rotonda Vassallo, Lerici

– ore 13.30 partenza gara – Portovenere

– ore 15.00 arrivo previsto 1° classificato – acque antistanti Hotel Shelley delle Palme, Lerici

– ore 16.30 cerimonia di premiazione – rotonda Vassallo, Lerici



Regolamento

Riservata ai tesserati FIN.

Gli atleti stranieri dovranno essere tesserati con società aderenti a FINA.

Tempo massimo previsto da regolamento FIN.

Cronometraggio automatico con transponder SDAM. Ad ogni atleta saranno consegnati due braccialetti che dovranno essere restituiti in perfette condizioni subito dopo l’arrivo al personale addetto. Per la mancata o incompleta restituzione di tale dotazione, sarà addebitato l’importo di euro 10.00 pari al valore dei braccialetti.

La Società organizzatrice, declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione. Nostro furgone per effetti personali da Portovenere a Lerici.

Per quanto non specificatamente previsto si rimanda ai regolamenti ed alle normative previste nel regolamento tecnico generale FIN.



Iscrizioni

Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 29 giugno 2019

La quota d’iscrizione per atleta è di € 35,00, inclusa quota transponder, battello Lerici -Portovenere, maglietta ricordo e rinfresco.

L’importo non è rimborsabile.

Il sito sul quale effettuare l’iscrizione è www.mysdam.net

Numero massimo atleti: 350

I premiati assoluti non partecipano alla premiazione per categoria.



Informazioni

Per ulteriori informazioni contattare

Piscina : 0187 965773 – cell. 3791075253

info@coppabyron.it

www.lericisportpiscina.it

parcheggio piscina a tariffa agevolata (€ 5,00) sino ad esaurimento posti