Coppa Byron confermata, ma si parte alle 14. C'è anche Michelle Ferrari

Golfo dei Poeti - Il maltempo della mattina aveva fatto sorgere qualche dubbio, ma il miglioramento repentino delle condizioni meteo e le insormontabili difficoltà logistiche che avrebbe richiesto la chiusura al traffico dei natanti in altra data hanno portato a crederci sino alla fine. E le cose si sono messe davvero bene per i partecipanti alla Coppa Byron 2019: il sole splende sul Golfo dei poeti e il mare è rimasto calmo. A causa della pioggia, però, alcune operazioni mattutine si sono svolte a rilento e dunque il via alla gara è stato posticipato alle 14.



Poco fa trecento atleti si sono imbarcati da Lerici alla volta di Porto Venere, località dalla quale prenderà il via il percorso a nuoto in acque libere di 8 chilometri. Il loro cammino, fatto ci bracciate, gambate e innumerevoli fasi respiratorie, sarà esattamente l'opposto di quello fatto in battello: le fatiche dei partecipanti, infatti, termineranno nuovamente a Lerici.



Nella zona mista delle premiazioni, intanto, ha fatto capolino un volto ben noto agli spezzini e anche a moltissimi italiani: quello di Cristina Ricci, alias Michelle Ferrari. L'ex attrice pornografica e showgirl è infatti una delle partecipanti alla gara. Grande la curiosità per quello che sarà il suo piazzamento finale.