Come nel 1953, la "Coppa Lerici" sarà rievocata

Auto e moto d'epoca impegnate sul percorso da San Terenzo alla Serra.

Golfo dei Poeti - Si svolgerà a Lerici, domenica 20 maggio, la rievocazione della prima “Coppa Lerici”, la manifestazione motoristica di regolarità con auto e moto d'epoca. Una vera e propria sfilata, a due e quattro ruote, percorrerà le strade del nostro territorio, sfidandosi a colpi di motore, nel rispetto delle regole previste dal codice della strada. L'evento, organizzato dal Circolo Auto Moto Storiche La Spezia con il patrocinio e supporto del Comune di Lerici, è la rievocazione del “Campionato Automobilistico Ligure”, la gara di velocità che si svolse a Lerici il 24 maggio del 1953, seguendo un percorso compreso tra San Terenzo e La Serra.



E proprio come una volta, il punto di partenza della rievocazione, giunta alla seconda edizione, sarà Piazza Brusacà, nel cuore di San Terenzo. Da lì, alle ore 8.45, sarà data la partenza alla volta di Lerici, scaglionata di un minuto. Percorrendo il litorale, le auto partecipanti raggiungeranno la Rotonda Vassallo per poi ripartire per Solaro. Alle ore 10 nuova partenza lungo via Militare, Tre Strade, Pozzuolo e Falconara, dove sarà allestita una prova di abilità per i veicoli partecipanti. Terminata la prova si procederà alla volta di San Terenzo, Colombo, Venere Azzurra, alla volta di Lerici, in Rotando Vassallo, dove i mezzi si disporranno circolarmente, per essere ammirati da vicino dal pubblico presente fino alle ore 18.



"Siamo felici di ospitare sul nostro territorio questa importante iniziativa che, oltre a rivestire un valore sportivo, ha anche un'importante valenza storica – commenta Luisa Nardone, assessore al Turismo -. L'appuntamento richiama infatti la grande manifestazione che si svolse oltre sessant'anni fa proprio a Lerici. Un grande evento per il nostro territorio, a cui oggi vogliamo rendere omaggio ricordandone le tappe più significative".

In occasione della “Coppa Lerici”, la viabilità sarà interessata dalle seguenti modifiche:

Dalle ore 9 alle ore 10 sarà interdetto il traffico veicolare in via Garibaldi e sul lungomare tra San Terenzo e Lerici, eccetto per i mezzi pubblici. Dalle ore 10 alle ore 11.30 sarà interdetto il traffico veicolare in via Militare, nel tratto compreso tra Solaro e le Tre Strade, compresi i mezzi pubblici.