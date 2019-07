Canaletto, Muggiano e Le Grazie primeggiano nella penultima prepalio

Golfo dei Poeti - Sono Canaletto, Muggiano e Le Grazie i vincitori della penultima prepalio in attesa del gran finale in Passeggiata Morin del 4 di agosto. Oggi pomeriggio in una giornata estiva limpida e ventilata gli armi delle borgate si sono date battaglia nello specchio acqueo delle Grazie.

Tra gli armi femminili a salire sul gradino più alto sono le padrone di casa, che in questa stagione remiera hanno messo a segno una serie di brillanti vittorie alle quali si aggiunge quella odierna con un tempo di 5'48''61'''. Brutta giornata invece per l'armo femminile del Portovenere, squalificato per le zavorre.



Tra gli junior ha primeggiato il Muggiano con 5'29''21'''. Squalificati invece Portovenere e Le Grazie per il mancalo allineamento alla partenza. Il podio dei senior è tutto del Canaletto con 11'16''26''' che arriva alla fine della gara staccando di cinque secondi il Muggiano con 11'21''31'''. Ritirato: San Terenzo.

Questa e la prossima prepalio, che si terrà al Muggiano, sanciranno in via definitiva i vincitori del campionato provinciale 'Trofeo Palio del Golfo'.