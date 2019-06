Camminare o correre sui sentieri a picco sul mare

Nona edizione il prossimo 23 giugno per il Trail "Golfo dei Poeti - Cinque Terre": quattro modalità ed altrettante distanze, con la novità del "Trail corto". Ecco come partecipare.

Golfo dei Poeti - Save the date, si direbbe oggi: 23 giugno, La Spezia, campo Montagna. E' qui che si danno appuntamento gli amanti del trail running (corsa sui sentieri) o del trail walking (camminata sui sentieri) per quella che sarà la nona edizione del "Trail Golfo dei Poeti - Cinque Terre, organizzato dalla podistica ASD Golfo dei Poeti ovunque

conosciuta come gli “Arcigni”, che quest'anno prvede alcune novità rispetto al passato. Due su tutte: il trail competitivo corto e la zona di partenza, che non sarà più l'area verde di Marola ma il centro sportivo della Marina Militare, più baricentrico e raggiungibile.



Quattro tipologie di partecipazione: a partire dalla più "slow", la passeggiata ludico-motoria di 14,5 km da La Spezia a Portovenere: lungo i nostri sentieri, percorrendo una distanza adatta a tutti, fino allo splendido borgo marinaro. Essendo non competitiva consente a ciascuno di tenere l'andatura più adatta al suo stato fisico. A Porto Venere è previsto ristoro e tutti i partecipanti potranno ritornare alla Spezia utilizzando gratuitamente i mezzi pubblici di linea; iscrizioni presso la zona di partenza sabato 22 giugno (pomeriggio) e domenica 23 giugno (fino alle 7.30) oppure www.trailgolfodeipoeti.it, oppure info@trailgolfodeipoeti.it oppure presso Evolution Sport (Via Aurelia Nord, 338/T - 19021 Arcola).



La seconda tipologia di partecipazione è in realtà la vera novità dell'edizione 2019. E' il "Trail corto" (14,5 km): con una distanza competitiva minore, l'arrivo è comunque assicurato in quel di Porto Venere dove è previsto, oltre al ristoro, la riconsegna delle borse ed il servizio docce; tutti i partecipanti potranno ritornare a La Spezia utilizzando gratuitamente i

mezzi pubblici di linea; iscrizioni, percorso e altimetria su www.trailgolfodeipoeti.it. C'è poi il "Trail Medio" di ben 27,9 km: la distanza competitiva che corre attraverso scalinate secolari e impervi vigneti fino a raggiungere e attraversare l’abitato di Porto Venere, per poi risalire fino a Campiglia attraverso scenari e paesaggi unici ed invidiati da tutto il mondo. Il percorso si conclude con una mirabile vista sul Golfo dei Poeti; iscrizioni, percorso e altimetria su www.trailgolfodeipoeti.it. Infine il "Trail Lungo" di 47,8 km, la distanza competitiva più lunga, che porterà i partecipanti a raggiungere ed attraversare l’abitato di Porto Venere per poi ripiegare nel cuore del Parco Nazionale delle Cinque Terre; dopo aver raggiunto il nucleo originario di Riomaggiore ci si spinge attraverso tre piccoli borghi della Val di Vara; iscrizioni, percorso ed altimetria su www.trailgolfodeipoeti.it