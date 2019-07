Calcio e parcheggi, spunta una soluzione per Fezzano

Golfo dei Poeti - Potrebbe essere arrivata a una svolta la vicenda del campo di calcio della borgata di Fezzano. Domani a Porto Venere previsto un incontro tra il sindaco Matteo Cozzani e un emissario della Figc ligure per parlare della possibilità di ricostruire il terreno di gioco e utilizzarlo poi in inverno come parcheggio. Un confronto che segue un appuntamento di qualche giorno fa con il presidente della Figc ligure Giulio Ivaldi e i rappresentanti delle società del territorio, tra cui Fezzanese, Levante e Forza e Coraggio. L'idea è di avere un manto sintetico di nuova generazione a disposizione dello sport durante i mesi invernali, da coprire con una serie di pedane carrabili modulari in estate per poter essere adibito alla sosta.

"Cerchiamo una soluzione dual use per dare contemporaneamente risposte sia agli sportivi che al resto della cittadinanza - spiega il primo cittadino - Questa è un'idea che stiamo prendendo in considerazione, dobbiamo però attendere il parere di un tecnico per capire la fattibilità. Avere un campo su cui poter giocare in tutte le categorie fino all'Eccellenza e uno sfogo alla richiesta di parcheggi risolverebbe due problemi in un colpo solo".

L'ipotesi di sopraelevare il campo del "Carmelo Amenta" e costruire sotto di esso un parcheggio in struttura è tramontata da tempo per una questione di costi. A dire la verità non è mai andata oltre la fase di "esercizio di stile". In questo caso invece il cantiere dovrebbe essere più leggero, con il rifacimento del sottofondo del campo di gioco, la posa dell'erba sintetica (contatti con Limonta) e l'acquisto dei pannelli da mettere in posa solo con l'arrivo della stagione turistica. "Da parte del presidente della Figc ligure c'è il sostegno amministrativo, per l'aspetto finanziario invece vagliamo la possibilità di rivolgersi al Credito Sportivo che finanzia questo tipo di opere anche al cento per cento e con condizioni piuttosto vantaggiose", confida Cozzani. Ci saranno eventualmente anche da fugare anche i dubbi dei comitati che da tempo sostengono l'area sotto il campo di calcio sia di grande interesse archeologico.