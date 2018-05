Boxing day a Fezzano, tanto sport per tutti

Golfo dei Poeti - Nell'incantevole cornice del Fezzano di Porto Venere, si è svolta la quarta edizione del Boxing-day, manifestazione di Sport del Ring organizzata dalla Palestra Boxing-Class La Spezia diretta dal Maestro Andrea Prassini e targata Fight1.



Tra le sedici corde del ring allestito all'interno dell'area Yacht Club Marina del Fezzano, sono saliti oltre 80 atleti provenienti da molte Regioni del nostro Paese. La mattina i baby fighter di età compresa tra i 4 e 12 anni abbondantemente protetti da paratibia, guantoni, corpetto e caschetto con grata, hanno dato vita ad entusiasmanti esibizioni di kick-boxing terminate tutte con verdetto di parità.



A seguire match di kick-boxing e di Boxe Francese Savate. Per la Palestra Boxing-Class La Spezia sono saliti sul ring i baby fighter Irene Calzetta 8 anni 30 kg, Davide Maria Barini 12 anni 48 Kg, Liam Berrardino 6 anni 23 Kg, Valentin Blanaru 12 anni 53 Kg, Matteo Murati 10 anni 56 Kg, Matteo Pintus 11 anni 50 Kg, Emma Maccariello 12 anni 64 Kg tutti allenati dal Trainer Nicholas Chiaramonti e dall'Ass. Trainer Francesca Vassale del Team nero-giallo. Sempre per la Boxing-Class La Spezia, nella categoria Junior, Gabriel Chirita 16 anni, specialità kick-boxing, peso 71 Kg, allenato ed accompagnato all'angolo dal Maestro Andrea Prassini, si è imposto ai punti all'unanimità contro Stefano Bacci del Team Fighters New Energy.



Sempre per la Palestra Boxing-Class La Spezia, la venticinquenne spezzina Margherita Palazzo 60 kg cat. Senior, ha vinto ai punti all'unanimità contro l'aretina Noemi Peruzzi della palestra Kick Boxing Savate Arezzo. Un altro match sempre per Margherita e questa volta l'atleta guidata da Prassini si è misurata con la vice campionessa mondiale in carica di Savate, Sara Ciccotosto sempre della palestra KBS Arezzo. La Ciccotosto, appartenente alla nazionale italiana di Savate, si è recentemente laureata vice campionessa mondiale, portandosi a casa la medaglia d'argento, nel campionato che si è tenuto in Croazia a luglio 2017. La spezzina Margherita Palazzo, sfoggiando ancora una volta indomabili doti sia tecniche e sia tattiche, ha incalzato per tutto il match la Ciccotosto aggiudicandosi il match all'unanimità dei giudici. L'evento è stato patrocinato dal Comune di Porto Venere ed Il Sindaco Matteo Cozzani, ha salutato il folto pubblico presente, mostrando gratitudine agli organizzatori ed auspicando che manifestazioni come questa possano ripetersi in futuro.



La parte sanitaria è stata garantita Erica Biassoli Presidente della Croce Bianca di Santo Stefano di Magra che ha presenziato unitamente al suo staff.

"La corretta esecuzione della manifestazione è invece stata curata dagli Ufficiali di Gara Mauro Boido, Salvatore Valeri e Alessandro Raggi coordinati dal Commissario di Riunione Gianmario Girasole. - Vorrei rivolgere un particolare ringraziamento a tutti i Trainer Boxing-Class - riferisce il maestro Prassini che continua - e che mi sono sempre vicini in ogni iniziativa. In particolare Nicholas Chiaramonti e Francesca Vassale per la sezione baby fighter; Paolo Bertoli nella kick-boxing; Armando Bellotti per la sez. pugilato e non ultimo Francesco De Benedittis per la sezione difesa personale".



"Ognuno di loro, rappresenta una parte essenziale della Società e per questo giungano a loro i miei più sinceri ringraziamenti. Inoltre desidero ringraziare tutti i Coach che come sempre mi danno fiducia con l'adesione dei loro atleti ed in particolare: Fight Club La Spezia, Accademia Marziale Apuana, The Warriors Team, S.C. Virtus, Team Fighters New Energy, Sarzana Ring, IM Team Kick Boxing Mantovan, KBS Arezzo, Piranha Team, rispettivamente rappresentate dai Maestri Giuliano Cerasoli, Gianni Pintus, Nicola Piccioli, Paolo Corsi, Alessandro Arcolini, Alessandro Andellini, Mirco Grazia, Raffaele Salvi, Ivan Mantovan, Andrea Baglini, Toma Baric. Non ultimi - conclude Prassini - desidero ringraziare per la collaborazione nell'organizzazione Paolo Buonaccorsi ed il titolare dello Yacht Club Marina del Fezzano l'imprenditore Ugo Vanelo che ha creduto fin da subito nell'iniziativa mettendo a disposizione risorse, mezzi e personale".



"Oltre alla Marina del Fezzano - conclude la nota -, gli organizzatori desiderano ringraziare tutti gli altri sponsor ed in particolare: Usd Fezzanese, Borgata Marinara Fezzano, Pro Loco Fezzano, L' Osteria, Mitili & Mitili, Coop Consumo Fezzano, Bar Lucci, Bar Gelateria La Vela, Ristorante La Bitta, Ristorante Il Tritone, Tecnotubi, A&A Castellini Srl, Autonoleggio Ferdani, Parrucchiere Alessio Piazza".